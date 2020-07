Kúpalisko v Stropkove otvorili s oneskorením, ale s novými atrakciami

Stropkov 10. júla (TASR) – Letné kúpalisko v Stropkove otvorilo v piatok svoju sezónu. Ako informoval hovorca mestského úradu Peter Novák, neskorší termín otvorenia spôsobila nutnosť opatrení súvisiacich s kvalitou vody. Mesto však do areálu zabezpečilo niekoľko nových atrakcií, v pláne je i osadenie novej terasy neďaleko detského bazéna.



Podľa Nováka boli predsezónne práce na modernizácii areálu kúpaliska ukončené koncom júna. Problémom pri jeho otváraní sa ukázala byť kvalita vody, ktorú regionálni hygienici po prvom odbere neodobrili. "Urobili sme však potrebné opatrenia a na základe analýzy nových vzoriek sme vo štvrtok (9. 7.) dostali súhlasné stanovisko hygienikov," uviedol Dušan Lukáč, riaditeľ mestského podniku Služba, ktorý kúpalisko prevádzkuje.



Mestská príspevková organizácia spravuje areál od minulého roka, keď samospráva ukončila nájom so súkromnou spoločnosťou. Mesto následne investovalo do technológie i šatní, vybudovalo na kúpalisku viacero nových prvkov vrátane detských ihrísk. Investičné akcie plánované na tento rok spomalila koronakríza.