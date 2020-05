Stropkov má druhú najkrajšiu monografickú knihu o meste za rok 2019

Stropkov 5. mája (TASR) - Mesto Stropkov uspelo so 70-stranovou publikáciou Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove 350 rokov (1669 - 2019) v 13. ročníku súťaže o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku za rok 2019. Jej autorom je historik mesta Stropkov Ľuboslav Šmajda. Súťaž v uplynulých dňoch vyhodnotil Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval hovorca Stropkova Peter Novák.



Publikáciu samospráva vydala vlani a jej cieľom bolo historicky hodnoverne zmapovať dejiny Bratstva sv. škapuliara s dôrazom na fakt, že je najstarším takýmto bratstvom v strednej Európe.



"V minulom roku sme si pripomenuli 350. výročie založenia bratstva v Stropkove. Publikácia sa venuje všeobecne dejinám Karmelitánov, opisuje mariánske pamiatky v meste Stropkov, prezentuje dejiny do súčasnosti a sprievodným materiálom je aj obrazová dokumentácia. Podľa propozícií bola kniha hodnotená predovšetkým na základe vizuálnej stránky, už menej z hľadiska obsahu," priblížil Šmajda, autor knihy, ktorá získala druhé miesto v kategórii kniha o meste – monografická.



Súťaž každoročne prispieva k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo-textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach - krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie.



Vzhľadom na aktuálne opatrenia sa podľa Nováka nemohlo uskutočniť oficiálne vyhlásenie výsledkov na každoročnej vernisáži v Banskej Bystrici. Jednotlivým oceneným boli ocenenia zaslané poštou.



Spolu s diplomom získala ocenená publikácia právo označenia nálepkou s reliéfnou pečaťou súťaže.



Mesto sa v tomto roku zapojilo aj do súťaže o Najkrajší kalendár, ale na rozdiel od minulého roka, keď získali tretie miesto, tohtoročný kalendár Stropkov – pestré mesto očami umelcov nezískal žiadnu cenu.