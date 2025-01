Stropkov 1. januára (TASR) - Mesto Stropkov má v tomto roku naplánované viaceré kľúčové projekty. V oblasti školstva aktuálne realizujú dva - rozsiahlu rekonštrukciu Základnej umeleckej školy za vyše 700.000 eur a stavajú tiež novú materskú školu pre 80 detí na ulici Pod Laščíkom za 1,4 milióna eur.



Na decembrovom zasadnutí schválili poslanci osempercentné spolufinancovanie ďalšieho projektu do školstva, na ktorý by mesto mohlo získať prostriedky v budúcom roku - modernizácie učební a športovísk v ZŠ na Hrnčiarskej za vyše 740.000 eur. Mala by tam vzniknúť nová vonkajšia environmentálna učebňa s vybavením pre vzdelávanie v prírode. Na školskom dvore pribudnú vonkajšie interaktívne tabule na rôzne témy a tiež didaktické pomôcky.



"V rámci rozvoja bytovej výstavby aktuálne finišujeme s projektovou dokumentáciou na výstavbu 34 bytov v obchodnom dome Mier. Stavbu s technickou vybavenosťou chceme financovať prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalším z dominantných projektov na budúci rok bude štvrtá etapa rekonštrukcie námestia, na ktorú budeme mať do konca roka spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a hotový projekt by mal byť hotový v prvej polovici budúceho roka," uviedol primátor Ondrej Brendza.



Podľa jeho slov sú pripravení aj zapojiť sa do výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Majú pripravený projekt na rekonštrukciu kaštieľa. "Máme tiež pripravený projekt na komplexnú rekonštrukciu materskej školy na ulici Andreja Hlinku za vyše 2.000.000 eur. Je spracovaná projektová dokumentácia," doplnil.



Komplexnou rekonštrukciou prejde podľa neho aj doterajšie futbalové ihrisko. Bude mať predpísané rozmery, ktoré vyžadujú normy Slovenského futbalového zväzu. Pribudne tribúna so 144 miestami, takisto v areáli pribudne multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko. Celková výška projektu je 760.000 eur. "Verím, že všetko dobre pôjde a pristúpime k realizácii hneď, ako to bude možné, keď projekt bude vo finálnej fáze schválený na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR," vysvetlil Brendza.