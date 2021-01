Stropkov investoval vlani do športovej infraštruktúry

Stropkov 12. januára (TASR) – Mestu Stropkov sa vlani pre pandémiu nového koronavírusu nepodarilo zorganizovať väčšinu naplánovaných kultúrno-spoločenských podujatí. Radnica sa však podľa svojho hovorcu Petra Nováka pustila do rekonštrukcie viacerých športovísk.



Po 11 mesiacov trvajúcom procese verejného obstarávania začali v polovici decembra minulého roka s rekonštrukciou zimného štadióna. Projekt v hodnote 350.000 eur je financovaný z vlastných prostriedkov vo výške 150.000 eur, dotácie vlády SR vo výške 100.000 eur a príspevku Prešovského samosprávneho kraja vo výške 100.000 eur. Investičná akcia by mala byť ukončená v jarných mesiacoch a Stropkovčania dostanú po rokoch moderné športovisko s novou plochou a zázemím, ktoré bude možné využiť mimo zimnej sezóny aj na iné druhy športov.



"Pokračujeme aj v rekonštrukcii interiéru tribúny futbalového štadióna, ktorá je dočasným domovom pre 300 športujúcich detí, mládež a dospelých. Ukončili sme aj rekonštrukciu tenisových kurtov, ktoré sú po novom v správe mestského podniku. V dosiaľ nerekonštruovanej časti plánujeme vytvoriť multifunkčné ihrisko na viacero druhov športov," povedal primátor mesta Ondrej Brendza.



Primátor napriek ťažkému roku 2020 plnému obmedzení pozitívne hodnotí letnú sezónu na kúpalisku, ktoré postupne modernizujú. Obnovou prechádza aj Park zvierat, ktorý má napriek mnohým obmedzeniam za sebou takisto vydarený rok.



"Podarili sa aj dva nové projekty v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry. Z dotácie vo výške 200.000 eur z úradu vlády sme postavili novú cestu do priemyselného parku a realitou je aj dlhoočakávaná spojnica ulíc Nový riadok a Akad. Pavlova. Z vlastných prostriedkov sme pokračovali v modernizácii cintorínov, siete verejného osvetlenia, tepelných rozvodov a modernizovaný bol aj vozový park mestského podniku Služba," doplnil Brendza.



Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa v meste neuskutočnili viaceré kultúrne podujatia. "Nekonali sa oslavy 616. výročia prvej písomnej zmienky spojené s oceňovaním osobností a kolektívov mesta. Odložiť museli aj oslavy storočnice stropkovského futbalu. Prvý raz v novodobej histórii bol zrušený stropkovský jarmok, neuskutočnili sa Dni medu a ani ďalšie podujatia, ktoré každoročne do mesta lákali množstvo návštevníkov.