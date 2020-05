Stropkov minulý rok hospodáril s prebytkom viac ako 314 000 eur

Stropkov 29. mája (TASR) – Mesto Stropkov hospodárilo v roku 2019 s prebytkom viac ako 314 000 eur. Príjmy predstavovali 12,2 milióna eur a výdavky boli v sume 11,3 milióna eur. Účtovne tak mesto skončilo v pluse viac ako 905.000 eur. Po odrátaní nevyčerpaných účelových prostriedkov vo výške viac ako 591.000 eur dosiahla samospráva prebytok vo výške viac ako 314.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Najväčšou minuloročnou investíciou bola rekonštrukcia budovy mestského úradu za viac ako 685 000 eur, z čoho 95 percent tvoril príspevok z eurofondov. Z dotácie ministerstva školstva v sume takmer 117.000 eur zateplili mestskú športovú halu.



"Zrekonštruovali sme aj miestne komunikácie za takmer 200 000 eur, vybudovali polopodzemné kontajnerové stojiská za vyše 65 000 eur, investovali sme aj do tenisových kurtov, detských ihrísk a zrealizovali aj dve etapy archeologického prieskumu námestia. Tieto výdavky sme financovali z vlastných zdrojov," uviedol primátor Ondrej Brendza.



Vlani sa mestu podľa Nováka podarilo uzavrieť roky sa ťahajúci spor so zhotoviteľom priemyselného parku ešte z čias predchádzajúceho vedenia mesta. Radnica sa nakoniec dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 200 000 eur, pričom pôvodne to bolo takmer 500 000 eur. Na tento účel si samospráva vzala krátkodobý úver splatný v roku 2024. Okrem neho ostávajú mestu dva úvery z komerčných bánk v sume 107 079 eur splatné na budúci rok.



Podľa Nováka sa v minulom roku darilo aj podniku Služba, ktorý v meste zabezpečuje verejnoprospešné práce, odpadové hospodárstvo, spravuje športoviská, cintoríny, verejné osvetlenie a od nového roka aj Park zvierat.



"Z vyše dvojmiliónového rozpočtu tvorí transfer mesta takmer 900.000 eur. Za rok 2019 hospodárili s prebytkom viac ako 27.000 eur. Službe prospela minuloročná zmena v jej vedení – dovtedajší vedúci stredísk Dušan Lukáč sa stal riaditeľom, pričom jeho miesto ostalo neobsadené a popri svojich niekdajších povinnostiach zabezpečuje aj manažérske procesy z najvyššej pozície," povedal Novák.



Výnosy obchodnej spoločnosti Byhos, ktorá v meste zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla a tiež správu bytov dosiahli vlani 895 000 eur a zisk predstavoval 1971 eur.



"Do kladných čísel sa v minulom roku dostala spoločnosť Mestský športový klub Tesla Stropkov zastrešujúca futbal. Mesto ju ročne dotuje sumou 105 000 eur, pričom jej celkové výnosy presiahli 166 000 eur. Zisk spoločnosti v roku 2019 predstavoval 1699,13 eura," dodal Novák.