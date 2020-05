Stropkovská Mestská knižnica počíta aj s časom vyhradeným pre seniorov

Stropkov 11. mája (TASR) – Mesto Stropkov vďaka uvoľneniu opatrení súvisiacich s novým koronavírusom sprístupnilo už aj mestskú knižnicu. Ako o tom informuje samospráva na svojej internetovej stránke, platia v nej sprísnené hygienické opatrenia i čas vyhradený pre seniorov.



"Tak ako všade na verejnosti, aj v knižnici bude povinné nosenie rúška alebo inej ochrany nosa a úst. Pri vstupe bude k dispozícii dezinfekcia rúk, naraz budú môcť byť v knižnici najviac tri osoby a maximálne 15 minút. Bude potrebné dodržiavať aj vzájomný minimálny odstup," vysvetlil vedúci odboru školstva stropkovského mestského úradu Tibor Kubička s tým, že návštevníci knižnice nebudú môcť v knihách listovať. Vrátené knihy budú zamestnanci umiestňovať do samostatnej miestnosti, kde zostanú uskladnené na dva dni. Do ponuky knižnice budú takéto knihy zaradené až po tom, ako ich knihovníci vydezinfikujú. Poplatky za omeškanie vzniknuté v čase protiepidemiologických opatrení knižnica čitateľom odpustí.



Ako Kubička doplnil, mestská knižnica bude fungovať v obmedzenom režime. "Otváracie hodiny sú v pondelok od 12.00 do 16.00 h, v utorok až piatok v čase od 8.00 do 16.00 h s obedňajšou prestávkou medzi 11.30 a 12.00 h," vysvetlil s tým, že čas medzi 9.00 a 11.00 h vyhradili v knižnici pre seniorov nad 65 rokov.