Obyvatelia Stropkova svojpomocne vypratávajú lokalitu po požiari

Stropkov 18. apríla (TASR) - Obyvatelia, ktorým stredajší (17. 4.) požiar v Stropkove v lokalite Za jarkom zničil deväť obydlí, ju svojpomocne vypratávajú. Radnica chce z krátkodobého hľadiska zabrániť pokračovaniu nekontrolovanej výstavby a postihnutým rodinám zabezpečiť kontajnerové bývanie, na ktoré bude hľadať externé zdroje. Primátor Stropkova Ondrej Brendza zároveň obyvateľov požiadal o solidaritu s ľuďmi v núdzi.



Po požiari ostalo bez strechy nad hlavou 49 tamojších obyvateľov, z nich 29 detí. Mesto do pomoci zapojilo všetky svoje dostupné personálne i materiálne kapacity. V stredu večer sa priamo na mieste oboznámil so situáciou aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. "Prisľúbil aktívnu pomoc a v týchto chvíľach už pracujeme na žiadostiach o financie, ktoré nevyhnutne potrebujeme na zabezpečenie dočasného bývania pre takmer 50 obyvateľov zo zhorených obydlí," povedal Brendza.



Pre 42 ľudí mesto zabezpečilo ubytovanie vo vykurovaných stanoch v areáli Základnej školy na Hrnčiarskej ulici. Zvyšných siedmich prichýlili príbuzní. V školskej jedálni majú zabezpečenú stravu a k dispozícii sociálne zariadenia. Slovenský červený kríž im zabezpečil hygienické potreby.



"Postihnutí požiarom majú nárok aj na kompenzácie. Tí, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, dostanú pri takýchto životných situáciách jednorazovú dávku z úradu práce. Z rozpočtu mesta Stropkov dostane každý zo 49 obyvateľov jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 50 eur," vysvetlil primátor.



Brendza zároveň pripomenul dlhodobý projekt mesta, ktorý začali pripravovať v roku 2022, a to takzvané jednoduché pozemkové úpravy. "Celá lokalita by mala byť po jeho ukončení majetkovo-právne vysporiadaná vo vlastníctve mesta a následne je tam plánovaná výstavba bytov nižšieho štandardu. Pomôže to Rómom, mestu i majorite a postupnosťou krokov sa podarí odstrániť desaťročia budovanú osadu na periférii," vysvetlil.



Stropkovčanov požiadal o empatiu, toleranciu a solidaritu s ľuďmi v núdzi. "V tejto situácii nie je priestor na vzájomné výčitky, osočovanie, rozdeľovanie spoločnosti, názorové konfrontácie. Aktuálne máme pred sebou jediný cieľ, a to zabezpečiť dočasné bývanie rodinám, ktoré pre požiar prišli takmer o všetko, a vytvoriť im dôstojné podmienky pre život," dodal Brendza.



V Stropkove bola v stredu vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá stále trvá. Na mieste zasahovalo 14 profesionálnych hasičov z viacerých miest so šiestimi kusmi hasičskej techniky. Počas zásahu im asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Príčina vzniku požiaru je podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Miroslavy Knišovej v štádiu zisťovania.