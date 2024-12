Stropkov očakáva v budúcom roku príjmy vo výške 16,1 milióna eur

Stropkov 13. decembra (TASR) - S celkovými príjmami vo výške 16.111.164 eur a výdavkami vo výške 16.110.552 eur ráta v budúcom roku mesto Stropkov. Mestskí poslanci na stredajšom (11. 12.) zasadnutí zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2025. Podľa radnice ide o mierne prebytkový, takpovediac konsolidačný rozpočet. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Podľa slov primátora Ondreja Brendzu majú v meste za sebou jeden z najťažších rokov od zavedenia fiškálnej decentralizácie v roku 2005, keď bolo na samosprávy prenesených viacero kompetencií štátnej správy.



"Aj z tohto dôvodu bola jednou z najväčších tohtoročných výziev skladba mestského rozpočtu, a to jednak pre aktuálny rok, ale zvlášť pre roky nasledujúce. Klesajú nám výnosy z podielových daní, samosprávy sa prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska zaviazali podieľať na konsolidácii verejných financií, reálne očakávame, že budeme musieť dofinancovať materské školy, ktorých financovanie prechádza od januára pod štát, DPH narastie o tri percentá, miera inflácie je cez päť percent. To nie sú pozitívne vyhliadky, napriek tomu sme sa rozhodli neisť do provizória a zodpovedne sme pripravili budúcoročný rozpočet," vysvetlil primátor.



Ako zdôraznil, ide o východiskový rozpočet a jeho prvá zásadnejšia úprava príde na rad v apríli budúceho roka. "Napriek konsolidácii a racionalizácii výdavkov i príjmov rozpočtu sme nateraz vylúčili možnosť zvyšovania miestnych daní a poplatkov. Na druhej strane viem pochopiť samosprávy, kde sa podobným opatreniam nevyhli. V minulosti sme si dokázali vytvoriť dostatočnú rezervu na to, aby sme mohli nielen zabezpečovať primárne samosprávne funkcie, ale investovať aj do rozvojových projektov," dodal Brendza.



Poslanci predložený návrh rozpočtu jednohlasne schválili. Venovali sa aj prevodom majetku mesta a schválili aj návrh lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie zmien a doplnkov územného plánu. Odsúhlasili aj plán svojich budúcoročných zasadnutí. V nasledujúcom roku by sa mali zísť na piatich zasadnutiach, prvýkrát 19. februára.