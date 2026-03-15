Stropkov ocení významné osobnosti, čestným občanom bude Pavol Krajník
Menoslov ocenených schválili na základe návrhov verejnosti a samosprávy.
Autor TASR
Stropkov 15. marca (TASR) - V Kultúrnom stredisku v Stropkove v nedeľu počas slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná pri príležitosti 622. výročia mesta, ocenia významné osobnosti. Informoval o tom hovorca mesta Peter Novák. V rámci podujatia predstavia aj novú publikáciu - reedíciu prvej monografie o Stropkove z roku 1912.
Menoslov ocenených schválili na základe návrhov verejnosti a samosprávy. Najvýznamnejšie ocenenie, čestné občianstvo, udelia Pavlovi Krajníkovi, a to za dlhodobú a aktívnu podporu projektov prispievajúcich k rozvoju a propagácii mesta, za osobný prínos k uchovávaniu historického odkazu a šírenie dobrého mena mesta. „Krajník emigroval v roku 1968 do Švajčiarska, kde sa úspešne etabloval a stal sa uznávaným odborníkom vo svojej profesii a rešpektovanou osobnosťou tamojšej slovenskej komunity,“ priblížil primátor Ondrej Brendza.
Cenu mesta udelia archeologičke Márii Kotorovej za významný prínos pri bádaní, odhaľovaní a propagovaní dejín mesta a jeho regiónu a publikačnú a múzejnú činnosť. Druhým laureátom tohto ocenenia sa stanú stropkovskí bežci združení v miestnom klube bežcov. Funguje 20 rokov a nadväzuje na bohatú tradíciu vytrvalostného športu v Stropkove. „Prvý beh, Stropkovská dvadsiatka, sa tu konal v roku 1977 a v súčasnosti spoločne pripravujeme už 44. ročník. Naši bežci organizujú viacero ďalších významných podujatí a aktívne prispievajú k rozvoju športového života a reprezentácii mesta,“ podotkol primátor.
Za dlhodobú podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v meste a za spoluprácu pri významných projektoch vo verejnej správe a pri ochrane historického dedičstva mesto ocení aj Adriána Jenča. Medzi ocenenými je rovnako dlhoročný predseda miestneho turistického klubu Ján Vereščák. Radnica ocení tiež príslušníka Ozbrojených síl SR Jozefa Bodnára, ktorý na misii v Lotyšsku pomohol pri záchrane ľudských životov. Za celoživotný prínos v oblasti umeleckej fotografie, rozvoj a podporu kultúrneho života a reprezentáciu mesta udelia ďakovný list aj Antonovi Hričanovi.
„Na slávnosti si pripomenieme aj kritické obdobie z prvej polovice roka 2024, kedy osadu v Stropkove zachvátili dva požiare a bez strechy nad hlavou ostalo vyše stovky tamojších obyvateľov. Rodinám postihnutým požiarom a vedeniu mesta bola vtedy oporou riaditeľka Základnej školy na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová, ktorá veľmi aktívne pomohla pri zmierňovaní následkov nešťastia,“ dodal Brendza.
Mesto Stropkov dlhodobo spolupracuje s Arcidiecéznou charitou v Košiciach, ktorá pôsobí v oblasti sociálneho začleňovania, podpory rodín a znevýhodnených skupín. Cenu primátora jej udelia za dlhodobú a obetavú spoluprácu pri poskytovaní komunitných a sociálnych služieb.
