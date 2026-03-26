Stropkov odovzdal ukrajinským partnerom materiálnu pomoc
Prešov 26. marca (TASR) - Stropkovskí mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili adresnú pomoc 5000 eur partnerskému mestu Novovolynsk na Ukrajine. Ďalších vyše 500 eur vyzbierali Stropkovčania v rámci dobrovoľnej zbierky zorganizovanej na spomienkovom stretnutí pri príležitosti štvrtého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine. Zástupcovia mesta odovzdali materiál zakúpený z rozpočtu mesta i verejnej zbierky ukrajinským partnerom. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov a vedúci odboru regionálneho rozvoja mestského úradu Peter Novák, ktorý sa spolu s primátorom Ondrejom Brenzdom zúčastnil v utorok (24. 3.) na odovzdaní zbierky na Ukrajine.
Ako uviedol Novák, cestu zorganizovali spoločne s iniciátorkou zbierky Zuzanou Čobejovou z miestneho združenia SISA a členmi Občianskeho združenia Prešov pomáha. Na Ukrajinu vozia humanitárnu pomoc nepretržite od začiatku vojny a na dvoch dodávkach priviezli do Novovolynska aj „stropkovský“ materiál a ďalšie nevyhnutné veci z ich zásob. Celkovo tak ukrajinským partnerom odovzdali pomoc za vyše 12.000 eur. Boli to elektrocentrály, powerbanky, hygienické potreby, reflektory či karimatky. Zo spomienkového stretnutia na Námestí SNP im zo Stropkova priniesli veľkoformátové plachty dekorované odkazmi Stropkovčanov Novovolynsku.
„Mali sme možnosť prezrieť si aj mesto - pred budovou mestského úradu trvalo umiestnených 220 fotografií padlých vojakov pochádzajúcich z Novovolynska, ďalších 168 tabuliek s menami nezvestných, nový cintorín s vlajúcimi vlajkami nad každým hrobom padlých mužov a žien. Veľmi emotívne rozhovory s miestnymi, ktorí si na vojnu jednoducho museli zvyknúť. Pomedzi to pravidelné notifikácie v mobiloch o hroziacich útokoch - v čase našej návštevy zasiahli drony za bieleho dňa neďaleký Ivano-Frankivsk či Ľvov,“ opísal primátor Ondrej Brendza a doplnil, že pomocou im ukázali, že vo svojom boji nie sú sami.
Delegáciu zo Stropkova a dobrovoľníkov prijala zástupkyňa primátora mesta Novovolynsk Nina Šumska. „Je to pre nás veľmi cenné, pretože skutoční priatelia sa poznajú v ťažkých časoch. Vaša podpora pre nás znamená viac než akákoľvek materiálna pomoc - je v nej cítiť srdce, solidaritu a blízkosť. Keď sme čítali odkazy od obyvateľov Stropkova, mnohí z nás mali slzy v očiach,“ vyslovila vďaku za poskytnutú pomoc.
