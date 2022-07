Stropkov plánuje postaviť 22 bytov, čaká na schválenie úveru zo ŠFRB

Stropkov 17. júla (TASR) – Mesto Stropkov plánuje na ulici Hrnčiarskej postaviť 22 bytov. Projektovú dokumentáciu má pripravenú od minulého roka. Výstavbu chce financovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



"Ide o priestor, kde kedysi stáli rodinné domy a územie bolo dlhodobo určené na bytovú výstavbu. Naprojektovaná je osempodlažná bytovka, v ktorej bude sedem jedno, osem dvoj a sedem trojizbových bytov," priblížil primátor Ondrej Brendza.



Súčasťou projektu sú aj potrebné parkovacie miesta, spevnené miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie a prípojky inžinierskych sietí. V minulom roku začali stavbu aj obstarávať, no obe kolá verejného obstarávania boli mestom zrušené z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany víťazných uchádzačov stanovených ŠFRB.



Zhotoviteľa sa podľa Brendzu podarilo vybrať až na tretíkrát v máji tohto roka za približne 1,36 milióna eur s DPH. V prípade schválenia žiadosti podanej v závere mája by mesto získalo úver zo ŠFRB vo výške 884.480 eur, dotáciu na technickú vybavenosť z ministerstva dopravy vo výške 476.260 eur a vlastné zdroje mesta predstavujú 1,46 eura. Doba výstavby je zmluvne stanovená na 365 dní.



Ako povedal primátor, neobávajú sa toho, že by byty neboli obsadené, keďže majú dosť záujemcov. "Práve naopak, už teraz hľadáme ďalšie lokality a pripravujeme projektovú dokumentáciu v ďalších lokalitách na výstavbu ďalších bytov," dodal.