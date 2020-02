Stropkov plánuje zrekonštruovať zimný štadión

Stropkov 15. februára (TASR) – Mesto Stropkov plánuje v tomto roku zrekonštruovať zimný štadión. Začiatkom decembra minulého roka ho pre poruchu na technológii chladenia plochy, ktorá predstavovala potenciálne bezpečnostné riziko, musel prevádzkovateľ, mestský podnik Služba, zatvoriť. Radnica následne zabezpečila mobilné klzisko.



"V súčasnosti je zverejnené verejné obstarávanie, výsledkom ktorého by mal byť dodávateľ novej technológie. Bude to financované zo združenej investície, 100.000 eur máme z prostriedkov úradu vlády, ktoré boli schválené na výjazdovom zasadnutí vlády v júni minulého roka, 100.000 eur máme schválených v rámci Výzvy pre región od Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a zvyšok do 350.000 eur je financovaný z mesta. Je to len prvá etapa, ktorá bude zahŕňať kompletnú výmenu rozvodov, chladiarenskej technológie, mantinelov a príslušenstva ľadovej plochy," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza s tým, že v rekonštrukcii by chceli pokračovať i v ďalšom období.



"Máme ambície, aby sme novú sezónu v roku 2020 už začali na novom klzisku. Tretieho marca máme otváranie obálok, keď vyberieme zdarne dodávateľa týchto prác, tak by sme hneď chceli začať, aby sme v novembri, decembri už mali nové klzisko," povedal Brendza.



Ľadová plocha je podľa jeho slov využívaná širokou verejnosťou, ako aj amatérskymi hokejistami.



"Máme ambíciu začať najmä pre najmenšie deti so základmi korčuľovania a hokeja. Do konca februára sa uskutoční podujatie Slovenského zväzu ľadového hokeja Deti na hokej," dodal primátor.