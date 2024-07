Pre nevyhovujúci stav vody zatvorili v Stropkove letné kúpalisko

Stropkov 26. júla (TASR) - Letné kúpalisko v Stropkove je pre nevyhovujúci stav vody zatvorené. Ako mesto informuje na sociálnej sieti, k zatvoreniu pristúpili na základe rozboru tohtotýždňových vzoriek vody z bazénov. Boli v nich prekročené limity baktérie staphylococcus aureus, takzvaného zlatého stafylokoka.



"Od spustenia prevádzky robíme všetko pre čo najvyššie pohodlie, ale aj bezpečnosť návštevníkov v celom areáli. Bohužiaľ, výsledky mikrobiologického rozboru nedopadli dobre, a to aj napriek tomu, že podľa usmernenia odborne spôsobilých osôb i hygienikov v maximálnej možnej miere aplikujeme do vody prostriedky pre udržanie bezchybnej kvality vody, nepretržite dbáme na hygienu a vykonávame opatrenia pre bezpečie a pohodlie návštevníkov," vysvetlilo mesto.



Radnica tvrdí, že situáciu začali okamžite riešiť, ďalšie vzorky odoberú v pondelok (29. 7.), na výsledky si budú musieť počkať do štvrtka (1. 8.).



"Toto nepopulárne opatrenie nás veľmi mrzí, chceme však zdôrazniť, že zdravie a bezpečnosť našich návštevníkov je na prvom mieste. Prijali sme zodpovedné rozhodnutie a urobíme všetko pre to, aby bol areál čo najskôr k dispozícii širokej verejnosti," dodalo mesto.