Svoje brány pre verejnosť otvorí aj Park zvierat v Stopkove

Stropkov 10. mája (TASR) – Areál stropkovského Parku zvierat sprístupnia verejnosti od pondelka (11. 5.). Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, keďže ho každoročne otvárajú zhruba v polovici apríla, sezóna sa tak začne len s miernym oneskorením. Otvorenie nadväzuje na uvoľnenie niektorých opatrení súvisiacich so zabránením šírenia nového koronavírusu.



Ako Novák pripomenul, jedna z najnavštevovanejších turistických atrakcií regiónu je po novom v správe mestského podniku Služba, vedúcim strediska ostáva niekdajší riaditeľ zaniknutého Centra voľného času (CVČ) Fauna Kamil Soóš. „Pred nadchádzajúcou sezónou sme sa zamerali hlavne na rozsiahlejšie rekonštrukcie starých voliér. Pre legislatívu sme tiež nútení prehodnotiť držanie niektorých zvierat, hlavne šeliem, a preto by sme postupne chceli zmeniť aj zameranie Parku zvierat,“ povedal Soóš.



V tomto roku budú novinkou exotické vtáky, pribudli alexandre čínske a malé, mníchy šedé, papagáje kráľovské a spevavé. Do budúcnosti uvažujú aj nad chovom veľkých papagájov ara. V stropkovskom Parku zvierat majú viac ako 30 druhov zvierat od vtákov, plazov, hlodavcov až po primáty, ktoré by v najbližšej budúcnosti mali mať takisto nové voliéry.



Park zvierat bude otvorený denne od 10.00 do 17.00 h, počas letných mesiacov do 18.00 h. Do odvolania platia viaceré obmedzenia. „Nebude sprístupnené detské ihrisko a zatvorené bude aj vivárium. Do areálu budú môcť vstúpiť iba návštevníci s rúškom, alebo inou vhodnou pokrývkou zakrývajúcou nos a ústa. Dezinfekčné prostriedky budú návštevníkom k dispozícii pri vstupe i na toaletách, ktoré budeme častejšie dezinfikovať,“ dodal Soóš s tým, že budú apelovať na disciplinovanosť.



Vstupné ostáva nezmenené, sezóna by mala trvať do konca októbra.