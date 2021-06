V stropkovskom Parku zvierat pribudli lama, opice a korytnačky

Stropkov 27. júna (TASR) - Lama alpaka, opice mačiaky husárske a korytnačky zelenkasté pribudli v uplynulých dňoch v Parku zvierat v Stropkove. Okrem množstva vtákov, plazov a rôznych cicavcov tam od konca minulého roka majú i nové papagáje ara." povedal pre TASR vedúci Parku zvierat Kamil Soóš, ktorý ho odporúča navštíviť najmä pre rodinné prostredie." priblížil Soóš.S návštevnosťou sú zatiaľ spokojní. Ako povedal, chodí k nim oveľa viac ľudí ako v minulých rokoch. Pripisuje to pandémii a tomu, že ľudia sú viac doma.Trápi ich však slabšia znáška u vtákov. „" skonštatoval Soóš.Park zvierat sa nachádza v centre Stropkova. Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Park nielenže predstavuje množstvo zvierat vo voliérach, ale plní aj ochranu genofondu. Návštevníci si môžu pozrieť rôzne rastliny, kríky a stromy. Otvorený je denne od 10.00 h do 17.00 h, v júli a v auguste do 18.00 h.