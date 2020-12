Stropkov vydal kalendár s významnými osobnosťami spätými s mestom

Stropkov 14. decembra (TASR) – Veľké osobnosti malého mesta je podtitul oficiálneho mestského kalendára na nadchádzajúci rok, ktorý v týchto dňoch vydalo mesto Stropkov. Radnica sa pri jeho tvorbe rozhodla vzdať úctu a verejnosti viac priblížiť osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie Stropkova.



Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, po sérii knižných publikácií mapujúcich kultúrno-spoločenský život mesta v minulom storočí je kalendár pomyselnou bodkou v historickej edícii venovanej udalostiam a osobnostiam, ktoré hýbali dejinami Stropkova.



Medzi takého výrazné postavy zaradili napríklad stropkovského panovníka zo 17. storočia Žigmunda Pethö, slovensko-amerického bankára Michala Bosáka, akademického maliara Františka Veselého, ale aj Pavla Országha Hviezdoslava, richtára Jozefa Žanonyho, spisovateľa Alojza Čobeja či následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este.



"Bohužiaľ, mnoho z tých, ktorí sa významne zapísali do dejín nášho mesta, sa stalo obeťami totalitných režimov, či už nacistického alebo komunistického. Spomeniem kňaza Štefana Vargu, redemptoristu blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, veliteľa SNP na Hornej Nitre, pre mnohých málo známeho stropkovského rodáka Adolfa Weinholda alebo zakladateľa stropkovského futbalu Lukáša Vereša, ktorý bol na sklonku druhej svetovej vojny príslušníkmi sovietskej NKVD odvlečený do gulagu. Počas normalizácie si svoje vytrpel aj pedagóg Emil Burák. Aj tieto osobnosti a ich životné príbehy sme sa snažili pripomenúť v aktuálnom kalendári," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Na rozdiel od uplynulých rokov však v kalendári bude chýbať harmonogram pravidelných kultúrno-spoločenských a športových podujatí v meste, ktorý by podľa Brendzu bolo v súčasnosti ťažko akokoľvek plánovať.



Mesto vydáva oficiálny kalendár od roku 2016 a ten aktuálny je šiestym v poradí. V posledných rokoch boli kalendáre mesta ocenené aj na celoslovenských súťažiach.