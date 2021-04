Stropkov vydal druhú knihu v rámci edície Mystériá viery

Stropkov 11. apríla (TASR) - V rámci edície Mystériá viery, ktorá zachytáva duchovný život, sakrálne stavby a hmotné sakrálne pamätihodnosti na území mesta Stropkov, radnica vydala v poradí druhú knihu. Prvou bola kniha o Bratstve Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove (1669 – 2019). Ďalšia je venovaná hudobníkom Bratstva svätého škapuliara, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou farského kostola.



"Svojím postavením tvorili výnimočnú, špecifickú časť obyvateľstva. Ich pôsobenie nebolo v bratstve dlhé, okrem organistov, no v každom prípade sa stali novým fenoménom sakrálneho a kultúrneho života v meste. Tejto problematike sa doteraz nedostávala patričná pozornosť. Druhá monografia mesta od Jána Beňka z roku 1994 sa síce venovala Bratstvu svätého škapuliara, no pôsobenie hudobníkov zachytila len okrajovo," povedal pre TASR jeden z autorov knihy Ľuboslav Šmajda. Na jej vzniku sa podieľala i muzikologička Gabriela Foťková.



Treťou knihou zo spomenutej edície bude podľa hovorcu mesta Petra Nováka publikácia o redemptoristoch pri príležitosti ich 100. výročia príchodu do Stropkova.



"Pozvanie na spoluprácu prijal Daniel Atanáz Mandzák, gréckokatolícky kňaz a rehoľník, člen Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa. Veríme, že postupne budú pribúdať ďalšie časti edície Mystériá viery," dodal Novák.