Stropkov zabezpečil po požiari náhradné ubytovanie pre 61 ľudí

Stropkov 3. júna (TASR) - Mesto Stropkov zabezpečilo po piatkovom (31. 5.) požiari v lokalite Za jarkom náhradné ubytovanie pre 61 ľudí v areáli Základnej školy (ZŠ) Hrnčiarska. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák, požiar zachvátil 13 obydlí a bez strechy nad hlavou ostalo 84 ľudí, z toho 43 detí.



"Situácia je tam zložitá, keďže priestory stále využíva aj 41 ľudí postihnutých požiarom zo 17. apríla. Postihnutým rodinám bude poskytnutá jednorazová finančná výpomoc z mesta a úradu práce. V priebehu najbližších dní bude do mesta dodaných prvých deväť kontajnerov určených na dočasné ubytovanie pre prvú skupinu požiarom postihnutých obyvateľov," uviedol Novák.



Mesto v súčasnosti podľa jeho slov nevyhnutne potrebuje finančnú a materiálnu pomoc na zabezpečenie základných životných potrieb pre vyše 100 členov rómskej komunity. "Každému z nich zabezpečuje jedno teplé jedlo denne, oddnes už len zabalené a podávané mimo priestorov školskej jedálne," povedal Novák s tým, že samospráve významne pomohol Územný spolok Slovenského červeného kríža zo Svidníka.



V pondelok predpoludním sa na mestskom úrade uskutočnilo zasadnutie krízového štábu mesta k mimoriadnej situácii. Na zasadnutí sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj riaditeľky ZŠ Hrnčiarska a Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla, kolektív terénnych sociálnych pracovníkov komunitného centra, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, krízový internačný tím z organizácie IPčko, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prešove.



"Zástupcovia úradu splnomocnenca informovali, že v priebehu víkendu oslovili niekoľko organizácií i súkromných spoločností s prosbou o materiálnu pomoc. Od 17. apríla požiadala samospráva o viacero dotácií, ktoré by kompenzovali náklady súvisiace so zabezpečením náhradného ubytovania, rovnako bolo podaných niekoľko projektov týkajúcich sa refundácie nákladov na dočasné kontajnerové ubytovanie v lokalite na Orgovánovej," priblížil Novák.



Požiar obydlí bol ohlásený v piatok (31. 5.) krátko popoludní. Na mieste zasahovalo 21 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z viacerých hasičských staníc v rámci Prešovského kraja. Asistovali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z viacerých obcí. Hasičom sa požiar podarilo po viac ako dvoch hodinách lokalizovať.