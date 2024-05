Stropkov zabezpečuje dodanie obytných kontajnerov pre ľudí po požiari

Stropkov 13. mája (TASR) - Mesto Stropkov uzavrelo verejné obstarávanie na dodanie deviatich obytných kontajnerov pre ľudí, ktorí prišli po aprílovom požiari o bývanie. Náklady na ich zabezpečenie budú podľa hovorcu mesta Stropkov Petra Nováka predstavovať zhruba 100.000 eur.



"Rómovia, ktorí prišli o príbytky, sú stále umiestnení v stanovom mestečku v areáli Základnej školy Hrnčiarska. Mimoriadna situácia súvisiaca s aprílovým požiarom teda v meste stále trvá. V súčasnosti sme uzavreli verejné obstarávanie na dodávku deviatich obytných kontajnerov, ktoré plánujeme umiestniť na Orgovánovú ulicu, neďaleko komunitného centra. Termín dodania je do desiatich dní od podpisu zmluvy. Predpokladáme, že v krátkom čase by mali byť v Stropkove," uviedol Novák.



Ako pokračoval, ešte predtým potrebujú pripraviť územie, kde budú kontajnery stáť, na čom aktuálne pracujú. Pripravujú aj žiadosť o dotáciu v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024.



Čo sa týka finančnej pomoci, doteraz mesto podľa primátora Ondreja Brendzu získalo 5000 eur od prezidentky SR Zuzany Čaputovej a rovnakou sumou na zabezpečenie náhradného bývania a nákladov spojených s riešením mimoriadnej situácie prispela Nadácia Prešovského samosprávneho kraja.



"Príspevok sme dostali aj z úradu práce a materiálne nám pomohli občianske združenie Podaj ďalej a Potravinová banka. O pomoc sme požiadali aj Úrad vlády SR, ktorý našu žiadosť postúpil na Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, a s nimi prebieha intenzívna komunikácia. Oceniť musím aj spoluprácu so svidníckym územným spolkom Slovenského Červeného kríža," priblížil Brendza.



Požiar, ku ktorému došlo 17. apríla, zničil v lokalite Za jarkom v Stropkove deväť obydlí. Bez strechy nad hlavou ostalo vtedy 49 tamojších obyvateľov, z nich 29 detí. Pre 42 ľudí mesto zabezpečilo ubytovanie vo vykurovaných stanoch, zvyšných siedmich prichýlili príbuzní. Polícia následne začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie.