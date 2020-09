Stropkov získal v rámci grantových výziev financie na viaceré projekty

Stropkov 6. septembra (TASR) – V rámci grantových výziev Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Výzvy pre región získalo mesto Stropkov od PSK financie na tri projekty.



Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Peter Novák, dotáciu vo výške 31.000 eur dostali na spracovanie projektovej dokumentácie na cyklochodník na trase Nižná Olšava – Stropkov – Tisinec – Duplín s napojením až do Svidníka.



"Celkové náklady na spracovanie projektu by mali byť približne 50.000 eur. V podobnom projekte boli úspešní aj partneri zo Svidníka, ktorí získali prostriedky na projektovú dokumentáciu na trase Svidník – Stročín – Duplín. Po realizácii tohto projektu by mala vzniknúť projektová dokumentácia na ucelený úsek s dĺžkou približne 25 kilometrov. Následne budeme hľadať prostriedky na samotnú realizáciu výstavby," povedal Novák.



Mesto podľa jeho slov uspelo tiež s projektom na rekonštrukciu futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy na Mlynskej ulici. "Predpokladané náklady sú približne 200.000 eur, s tým, že časť nákladov nám pokryje dotácia zo Slovenského futbalového zväzu a časť vo výške 70.000 eur vykryjeme z poskytnutej dotácie od PSK," vysvetlil hovorca mesta.



Tretím z úspešných projektov je projekt na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy v mestskej časti Bokša. "Získali sme 5000 eur a celkové náklady by mali predstavovať okolo 7000 eur," dodal Novák.