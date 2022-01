Stropkov zrekonštruoval miestne komunikácie za takmer 200.000 eur

Stropkov 12. januára (TASR) - Napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 mesto Stropkov ukončilo v uplynulom roku viacero investičných projektov. Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, takmer 200.000 eur bolo vynaložených na rekonštrukciu a budovanie nových chodníkov a ciest.



V rámci modernizácie infraštruktúry pribudlo v meste aj jedno nové polopodzemné kontajnerové stojisko. V súčasnosti ich je v meste už päť a pokračovať chcú aj v ďalších lokalitách. Poslednou minuloročnou akciou bola výmena oplotenia na západnej strane areálu Základnej školy (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici za 48.000 eur.



"V lete sme úspešne ukončili projekt Karpatské výhľady s mestom Korczyna za zhruba 136.000 eur. Vďaka nemu bola vybudovaná vyhliadková veža na Ščobe, zrekonštruovaná časť chaty pod vlekom a vyznačený cykloturistický chodník," povedal Novák.



Mesto v súčasnosti v spolupráci s mestským podnikom Služba rekonštruuje ubytovaciu časť chaty za viac ako 60.000 eur, kde vznikne apartmánové ubytovanie s kapacitou 11 postelí. Postupne plánuje zrekonštruovať celú turistickú ubytovňu.



"V minulom roku sme oficiálne otvorili kostolnú vežu zrekonštruovanú ešte v roku 2020. Od jej sprístupnenia v júli 2021 si tam našlo cestu bezmála 1000 ľudí z blízkeho i širokého okolia. V tomto roku bude jej interiér doplnený o miniexpozície a informačné tabule," prezradil Novák.



"Jednou z najvýznamnejších investícií v športovej oblasti za uplynulé roky je nepochybne komplexná rekonštrukcia zimného štadióna. Za takmer 370.000 eur boli vymenené chladiace rozvody plochy, mantinely, striedačky i príslušenstvo a na Vianoce areál sprístupnili širokej verejnosti," povedal Novák.



Najvypuklejší problém nastal podľa jeho slov pri rekonštrukcii ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ na ulici Mlynskej. "Už na jeseň sme chceli mať celú plochu rozšírenú na rozmery vyhovujúce kritériám FIFA a položený nový certifikovaný trávnik poslednej generácie. Bohužiaľ, pre pandémiu, ako aj z dôvodu interných problémov dodávateľa prác a dočasného zastavenia stavby pre nedodržanie projektu je rekonštrukcia umelej trávy v omeškaní. Najneskôr do konca mája bude ihrisko hotové," vysvetlil Novák.



Investícia predstavuje takmer 220.000 eur, pričom 100.000 eur vykryje dotácia zo Slovenského futbalového zväzu, 70.000 bolo získaných z Prešovského samosprávneho kraja a zvyšok uhradí mesto z vlastných zdrojov.



Na jeseň minulého roka radnica podpísala zmluvu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie na cyklochodník od Nižnej Olšavy cez Stropkov až do Duplína. Odtiaľ projektuje cyklochodník v rámci identického projektu mesto Svidník. Trasa už bola geodeticky zameraná priamo v teréne a v súčasnosti už projektanti navrhujú budúcu stavbu vedúcu popri Ondave.



"Predpokladané náklady na celú trasu od Nižnej Olšavy až do Svidníka budú predstavovať niekoľko miliónov eur. Práve takéto investície by mali byť podporené aj z pripravovaných výziev plánu obnovy," dodal Novák.