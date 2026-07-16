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Stropkovčania zvolia po novom 12 poslancov v jednom obvode
Doterajšia prax, keď si Bokša a Sitníky ako samostatné volebné obvody volili vlastného poslanca bez ohľadu na počet tamojších voličov, už nebola podľa mesta udržateľná.
Autor TASR
Stropkov 16. júla (TASR) - Komunálne voľby v roku 2026 prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10.000, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Mestské zastupiteľstvo napokon na neplánovanom zasadnutí v stredu (15. 7.) rozhodlo, že Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto vrátane mestských častí Bokša a Sitníky, ktoré si doteraz volili svojich zástupcov samostatne. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.
„Zmena vychádza priamo zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorého v obci, kde sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, je možné utvoriť len jeden volebný obvod. Keďže sme sa rozhodli pre model jedného obvodu, mohli sme zvoliť maximálne 12 poslancov, nie 13, ako by to zákon pri viacerých obvodoch umožňoval,“ vysvetlil primátor Ondrej Brendza.
Doterajšia prax, keď si Bokša a Sitníky ako samostatné volebné obvody volili vlastného poslanca bez ohľadu na počet tamojších voličov, už nebola podľa mesta udržateľná. Bokša má v súčasnosti 394 a Sitníky 409 obyvateľov, čo je v porovnaní s ostatnými časťami mesta výrazne menej, než by zodpovedalo rovnomernému prepočtu na jedného poslanca. V niektorých obvodoch totiž pripadalo na jedného poslanca takmer 600, niekde dokonca 800 obyvateľov.
„Ak by sme takýto model zachovali, hlas voliča z Bokše alebo zo Sitníkov by mal niekoľkonásobne vyššiu váhu ako hlas voliča z centra mesta. To je presne ten typ nerovnosti, na ktorý dlhodobo upozorňuje aj verejný ochranca práv,“ priblížil primátor.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský poukázal na to, že mnohé slovenské samosprávy majú volebné obvody nastavené v rozpore s ústavným princípom rovnosti volebného práva.
Samospráva sa napriek zmene rozhodla zachovať doterajšie volebné okrsky. „Zmena volebných obvodov neznamená zmenu okrskov, zjednodušene povedané volebných miestností v stropkovských školách, v ktorých ľudia fyzicky volia,“ dodal Brendza. Predložený návrh bol prijatý bez diskusie v pléne a zahlasovalo zaň všetkých 14 prítomných poslancov.
Schválený model tak počíta s jedným volebným obvodom pre celé mesto. Podľa aktuálnych údajov z evidencie obyvateľstva má Stropkov 7935 voličov a 9772 obyvateľov. Pri 12 volených poslancoch tak na jeden poslanecký mandát pripadne v priemere 815 obyvateľov, čím sa novoutvorený obvod pohybuje výrazne bližšie k princípu rovnosti volebného práva, ako to bolo doteraz.
„Zmena vychádza priamo zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorého v obci, kde sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, je možné utvoriť len jeden volebný obvod. Keďže sme sa rozhodli pre model jedného obvodu, mohli sme zvoliť maximálne 12 poslancov, nie 13, ako by to zákon pri viacerých obvodoch umožňoval,“ vysvetlil primátor Ondrej Brendza.
Doterajšia prax, keď si Bokša a Sitníky ako samostatné volebné obvody volili vlastného poslanca bez ohľadu na počet tamojších voličov, už nebola podľa mesta udržateľná. Bokša má v súčasnosti 394 a Sitníky 409 obyvateľov, čo je v porovnaní s ostatnými časťami mesta výrazne menej, než by zodpovedalo rovnomernému prepočtu na jedného poslanca. V niektorých obvodoch totiž pripadalo na jedného poslanca takmer 600, niekde dokonca 800 obyvateľov.
„Ak by sme takýto model zachovali, hlas voliča z Bokše alebo zo Sitníkov by mal niekoľkonásobne vyššiu váhu ako hlas voliča z centra mesta. To je presne ten typ nerovnosti, na ktorý dlhodobo upozorňuje aj verejný ochranca práv,“ priblížil primátor.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský poukázal na to, že mnohé slovenské samosprávy majú volebné obvody nastavené v rozpore s ústavným princípom rovnosti volebného práva.
Samospráva sa napriek zmene rozhodla zachovať doterajšie volebné okrsky. „Zmena volebných obvodov neznamená zmenu okrskov, zjednodušene povedané volebných miestností v stropkovských školách, v ktorých ľudia fyzicky volia,“ dodal Brendza. Predložený návrh bol prijatý bez diskusie v pléne a zahlasovalo zaň všetkých 14 prítomných poslancov.
Schválený model tak počíta s jedným volebným obvodom pre celé mesto. Podľa aktuálnych údajov z evidencie obyvateľstva má Stropkov 7935 voličov a 9772 obyvateľov. Pri 12 volených poslancoch tak na jeden poslanecký mandát pripadne v priemere 815 obyvateľov, čím sa novoutvorený obvod pohybuje výrazne bližšie k princípu rovnosti volebného práva, ako to bolo doteraz.