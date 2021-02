Stropkovská knižnica chce vstúpiť do Slovenskej asociácie knižníc

Stropkov 24. februára (TASR) – Vstup Mestskej knižnice v Stropkove do Slovenskej asociácie knižníc (SAK) schválili v stredu mestskí poslanci na svojom rokovaní.



"Knižnica poskytuje služby širokej verejnosti, ponúka svojim čitateľom výber knižných titulov z najrôznejších oblastí - od detskej literatúry cez beletriu a náučné oddelenie až po cudzojazyčnú literatúru. Členmi SAK je aj mnoho verejných knižníc, do tejto kategórie spadá aj naša knižnica. Členský ročný poplatok je 50 eur. Vstupom do asociácie knižnica môže využiť všetky ponúkané možnosti spolupráce na svoj ďalší rozvoj a skvalitnenie služieb pre občanov nášho mesta," uviedla radnica v predloženom materiáli.



SAK je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie knižníc. Predmetom jej činnosti je spolupráca členských knižníc pri príprave a realizácii celoslovenských strategických dokumentov, národných programov a projektov týkajúcich sa knižníc a knižnično-informačnej činnosti. Zameriava sa na spoluprácu členských knižníc pri predkladaní návrhov a odporúčaní týkajúcich sa legislatívnych dokumentov. V neposlednom rade sa zaoberá aj edičnou činnosťou, vydávaním publikácií a tlačených propagačných materiálov pre členské knižnice, vrátane ich distribúcie, propagáciou knižníc a knižnično-informačnej práce.