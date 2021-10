Pred Mestským úradom v Stropkove pribudnú dreviny či informačný panel

Stropkov 2. októbra (TASR) – Mesto Stropkov revitalizuje priestor pred zrekonštruovanou budovou mestského úradu (MsÚ). Okrem trávnatých plôch a drevín tam pribudnú i stojany na bicykle a informačný LED panel.



"Nachádzala sa tu pôvodná výsadba nie veľmi vzhľadných krov rôznych druhov, ktoré boli navyše nepravidelne a nekoncepčne rozmiestnené po celej ploche. Chceli sme to zmodernizovať, keďže samotná budova MSÚ a kultúrneho strediska prešla kompletnou rekonštrukciou exteriéru," uviedol pre TASR primátor mesta Ondrej Brendza.



Cieľom je podľa jeho slov vytvoriť reprezentačný priestor v centre mesta pomocou terénnych úprav, výsadbou kvitnúcich trvaliek a nových krov.



"Revitalizovaná trávnatá plocha bude navyše vďaka závlahovému systému pôsobiť sviežo aj počas horúcich mesiacov a bude jednoduchá na údržbu," priblížil primátor.



Po ukončení projektu vznikne aj šesť parkovacích miest pre potreby úradu a návštevy, osadené budú aj stojany na bicykle. Vznikne tiež priestor na osadenie nových vlajkových stožiarov, informačných tabúľ a informačného LED panela.



"Zachovaná bude existujúca plastika nachádzajúca sa na trávnatej ploche pri informačnom centre, ktorá bude vhodne zakomponovaná k novým výsadbám. Niektoré súčasné dreviny budú presadené do skupinovej výsadby pôdokryvných krov na svahu pod parkoviskom na severnej strane," doplnil Brendza.



"Pri koncipovaní priestoru bolo cieľom vytvoriť funkčný a estetický priestor, ktorý je priehľadný a jednoduchý. Hlavným kompozičným prvkom je sústava ostrovčekov zelene, ktoré sú prepojené jedným prvkom – pásom z kameňa. Kamenný pás tvoria žilové kocky a symbolizuje rieku Ondavu," priblížil autor projektu, krajinný architekt Vladimír Vagaský.



Rozpočtové náklady projektu predstavujú sumu 70.000 eur. Práce realizuje mestský podnik Služba a rozvrhnuté sú do dvoch etáp. Práce na spevnených plochách vrátane zavlažovania a elektrických rozvodov plánujú ukončiť do konca tohto roka. V jarných mesiacoch sa bude realizovať výsadba trávnika, trvalkových záhonov a drevín.