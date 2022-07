STROPKOVSKÉ LETNÉ KINO: Záujemcom ponúkne tri filmy

Stropkov 21. júla (TASR) - V rámci Stropkovského kultúrneho leta si budú môcť od piatka (22. 7.) do nedele (24. 7.) záujemcovia pozrieť pri miestnom kaštieli tri filmy. Radnica tam pripravuje letné kino.



V piatok to bude film Mimoriadna udalosť, v sobotu Známi neznámi a v nedeľu Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Premietať sa začne vždy o 21.00 h.



"Kúpili sme vlastné plátno s príslušenstvom. Plánujeme aj do budúcna využívať premietaciu technológiu, aby bolo letné kino v meste stabilnou súčasťou kultúrneho leta. Je to spestrenie po trojročnej prestávke. Verím, že si nájdu Stropkovčania, ale aj ľudia zo širokého okolia čas na návštevu nášho mesta a prídu si pozrieť spomenuté filmy," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza a doplnil, že zakúpenie technológie stálo mesto približne 7000 eur.



Ako ďalej povedal, v meste majú i klasické kino, ktoré je súčasťou divadelnej sály.