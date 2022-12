Stropkovské Vianočné remeselné trhy majú i charitatívnu myšlienku

Stropkov 21. decembra (TASR) - Po troch rokoch sa Stropkovčania a návštevníci mesta môžu tešiť na Vianočné remeselné trhy. V tomto roku už v predstihu naplnili kapacitu Námestia SNP a svoje produkty bude ponúkať 40 jarmočných predajcov. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák. Vianočné remeselné trhy majú i charitatívny rozmer.



"Trhy trvajú dva dni, v stredu a vo štvrtok (22. 12.) od 9.00 h do 18.00 h, stánky s občerstvením sú k dispozícii do 20.00 h. Počas obidvoch dní je pripravený aj kultúrny program – v stredu sa jarmočníkom predstavia žiaci zo Základnej umeleckej školy Františka Veselého, vo štvrtok je na programe vianočné pásmo Dobrá novina v podaní folklórneho súboru Stropkovčani," priblížil vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ Tibor Kubička. Kultúrny program začína o 16.00 h.



Návštevníci trhov nájdu široký sortiment tovaru i remeselných výrobkov. Prihlásení sú rezbári, tkáči, výrobcovia keramiky, včelári s včelími produktmi, bylinkári či výrobcovia vianočných dekorácií, oblátok a mnohí ďalší.



"Okrem remeselníkov sú k dispozícii aj predajcovia kožených výrobkov, papúč, rukavíc, športového textilu, umelých stromčekov a hračiek. Stánky s občerstvením ponúknu langoše, trdelníky, francúzske palacinky, gofry, zemiakové špirály, na zahriatie tokajské vína, dobrú kávu či punč," dodal Kubička. V prvý jarmočný deň svoje výrobky prezentujú deti z Domu detí Božieho milosrdenstva a klienti zariadenia pre seniorov Nový domov.



Remeselné trhy budú mať aj dobročinný rozmer. Po obidva dni bude primátor Ondrej Brendza pre širokú verejnosť podávať Primátorský punč. Stropkovčania budú môcť pri tejto príležitosti venovať dobrovoľný príspevok, ktorý poputuje do Domu detí Božieho milosrdenstva. V rámci trhov organizujú charitatívne podujatie aj stropkovskí otužilci združení v klube Ondavské utopence. Vo štvrtok budú priamo na námestí variť kapustnicu. Výťažok z jej predaja venujú rodine z obce Miková, ktorú nedávno postihol požiar rodinného domu.