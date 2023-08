Stropkovský jarmok ponúkne folklór, reggae i populárnu klasiku

Stropkov 2. augusta (TASR) - Mesto Stropkov finišuje s prípravami na 27. ročník obnoveného jarmoku. Organizátori si pripravili bohatý kultúrno-spoločenský program a množstvo sprievodných podujatí. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Jarmočný program je podľa jeho slov mixom folklóru, populárnej hudby, výtvarného umenia, ľudových remesiel a dokonca i športu.



V utorok (1. 8.) sa začal medzinárodný maliarsky plenér za účasti výtvarných umelcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny. Vernisáž je naplánovaná na štvrtkový (3. 8.) podvečer. Tamojší divadelný ochotnícky súbor Ondavan odohrá v jarmočnom týždni reprízu hry Karolova teta a v galérii kaštieľa sa bude konať autorská výstava Fragmenty z laboratória stropkovskej rodáčky, výtvarníčky Edity Vološčukovej.



Priaznivci fotografie si môžu pozrieť fotografickú výstavu Makrosvet Stropkovčana Jozefa Šeršeňa. Súčasťou leta v Stropkove je medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj Memoriál Alojza Lehockého. V stredu, štvrtok a v nedeľu (6. 8.) bude pri kaštieli k dispozícii projekcia letného kina.



"Piatkový (4. 8.) program odštartuje konferencia partnerských miest v kaštieli. Samotné otvorenie jarmoku na námestí je naplánované na 16.00 h. Pozornosť by som chcel upriamiť na folklórne pásmo na tému slovenského vysťahovalectva za Atlantik v 19. storočí - Keď sa Slovák preč do sveta poberal," doplnil primátor.



Vyvrcholením piatkového večera budú vystúpenia skupín AYA a Kandráčovci. Záver prvého dňa bude patriť ľudovej veselici v podaní kapely Basawel. "Vrcholom druhého jarmočného dňa bude vystúpenie slovenskej reggae kapely Medial Banana a po dlhých rokoch sa v Stropkove predstaví nestarnúci Peter Nagy so skupinou Indigo. Sobotný večer uzavrie po polnoci diskotéková šou," dodal Brendza.



Pre návštevníkov jarmoku bude k dispozícii bezmála 200 stánkov. Organizácia podujatia si vyžiada aj dopravné obmedzenia - tranzitná nákladná doprava bude presmerovaná cez mestskú časť Bokša a osobné autá sa naprieč mestom dostanú po vyznačených obchádzkových trasách.