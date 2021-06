Stropkovský jarmok sa ani v tomto roku neuskutoční

Stropkov 4. júna (TASR) - Stropkovský jarmok, najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v regióne, sa neuskutoční ani v tomto roku. Po dôkladnom zvážení tak rozhodlo vedenie mesta, pričom tomuto kroku predchádzali viaceré konzultácie s predstaviteľmi iných samospráv i odbornej verejnosti. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.



"Bohužiaľ, podobne ako v minulom roku, ani tentoraz nebude možné zorganizovať jarmok v podobe, na akú sme zvyknutí. Jeho organizácia si vyžaduje nemálo prostriedkov a vzhľadom na aktuálne platné opatrenia, ale hlavne na prognózy týkajúce sa uvoľňovania opatrení pre podujatia takéhoto rozsahu, by organizátorov, účinkujúcich i návštevníkov do značnej miery obmedzili," vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Náklady na jarmok, ktorý sa mal konať na prelome júla a augusta, tvoria podľa neho významnú položku v mestskom rozpočte a sú z veľkej časti kryté z prenájmu predajných miest i sponzorských príspevkov. Pri aktuálnej situácii by bolo naplnenie očakávaných príjmov otázne a záťaž na rozpočet omnoho vyššia.



"Mesto však bez kultúry počas leta neostane. Ak nedôjde k zhoršeniu pandemickej situácie, pripravujeme, podobne ako pred rokom v rovnakom období, viacero menších kultúrno-spoločenských podujatí na námestí," doplnil Brendza.



Prvou z letných akcií v centre Stropkova bude Ondavský cyklomaratón organizovaný v rámci cezhraničného projektu s mestom Korczyna. Už 10. júla by sa na dvoch tratiach v okolí mesta, so štartom a cieľom na námestí, mal predstaviť limitovaný počet 150 horských cyklistov zo Slovenska i Poľska.



"V pláne je aj séria menších podujatí v rámci Kultúrneho leta a s partnermi spoza severných hraníc prebiehajú konzultácie týkajúce sa plánovaného slovensko-poľského dňa zameraného na prezentáciu kultúrneho dedičstva pohraničia. Chýbať by nemali ani hudobné vystúpenia a v pláne sú aj divadelné predstavenia," dodal Novák.