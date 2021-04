Stropkovský Park zvierat postupne mení zameranie

Stropkov 28. apríla (TASR) - Po zimnej prestávke je od polovice apríla verejnosti sprístupnený stropkovský Park zvierat. Zariadenie v širšom centre mesta vstupuje v tomto roku už do svojej 38. sezóny. Pre návštevníkov prináša opäť niekoľko noviniek.



"Vzhľadom na nevyhnutné opatrenia, ktoré sme museli prijať v súvislosti s legislatívou upravujúcou prevádzku podobných zariadení, sme v uplynulom období upriamili pozornosť na postupnú zmenu zamerania Parku zvierat. Už dávnejšie sme boli nútení vzdať sa šeliem a zamerať sa skôr na chov primátov, spevavcov, papagájov, hlodavcov či plazov v rozšírenom teráriu," priblížil Kamil Soóš, vedúci Parku zvierat, ktorý patrí od roku 2019 pod mestský podnik Služba.



Pred aktuálnou sezónou zrekonštruovali voliéry pre opice, rozšírili vivárium, spestrením areálu bude aj nová skalka s kaktusmi a korytnačkami. V pláne je tiež prestavba niekdajšieho bazéna pre vodné vtáky na atraktívnejšie záhradné jazierko.



"V rámci rozširovania genofondu pribudli do Parku nové surikaty, a tiež papagáje ako alexander malý, rozela pestrá, ara modrožltá, agapornis škraboškový, korela či papagájec vlnkovaný. Vo viváriu bude novinkou viacero jašterov ako leguán zelený, gekončík nočný a felsuma madagaskarská," doplnil Soóš.



Sprístupnené bude podľa jeho slov aj detské ihrisko. V lete by mal byť k dispozícii aj bufet v novej Rozprávkovej chalúpke, ktorej výstavbu správca areálu aktuálne pripravuje.



Park zvierat bude otvorený denne od 10.00 h do 17.00 h, počas letných mesiacov do 18.00 h. Sezóna by mala trvať do konca októbra.