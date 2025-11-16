< sekcia Regióny
Stropný zdvihák v dome opatrovateľských služieb uľahčuje prácu
Zdvíhacia kazeta zabezpečuje zdvih a spustenie klienta.
Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Uľahčenie práce personálu a čiastočnú debarierizáciu priniesol stropný zdvihák na dvoch poschodiach v Dome opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici v Trenčíne. Nové zariadenie za 100.000 eur slúži na zdvíhanie a prepravu imobilných osôb. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Miestnosti na dvoch poschodiach domu opatrovateľských služieb sú vybavené koľajnicovým systémom. Zdvíhacia kazeta zabezpečuje zdvih a spustenie klienta. Zárubne medzi jednotlivými miestnosťami sa prekonávajú tzv. prehupom bez potreby stavebných úprav.
Zdvihák slúži zatiaľ na prepravu klientov, čoskoro bude slúžiť aj na rehabilitáciu a nácviky chôdze klientov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav alebo sú po úraze či po operácii.
„Zdvíhací stropný systém prispieva k debarierizácii zariadenia a uľahčuje opatrovateľskému personálu manipuláciu s imobilnými klientami. Zároveň zabezpečíme imobilnej osobe dôstojné zaobchádzanie pri presune i pri vykonávaní osobnej hygieny,“ doplnila riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.
Miestnosti na dvoch poschodiach domu opatrovateľských služieb sú vybavené koľajnicovým systémom. Zdvíhacia kazeta zabezpečuje zdvih a spustenie klienta. Zárubne medzi jednotlivými miestnosťami sa prekonávajú tzv. prehupom bez potreby stavebných úprav.
Zdvihák slúži zatiaľ na prepravu klientov, čoskoro bude slúžiť aj na rehabilitáciu a nácviky chôdze klientov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav alebo sú po úraze či po operácii.
„Zdvíhací stropný systém prispieva k debarierizácii zariadenia a uľahčuje opatrovateľskému personálu manipuláciu s imobilnými klientami. Zároveň zabezpečíme imobilnej osobe dôstojné zaobchádzanie pri presune i pri vykonávaní osobnej hygieny,“ doplnila riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín Edita Prekopová.