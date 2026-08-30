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Štrúdľový festival na Žitnom ostrove vytvoril rekord v ťahaní štrúdle

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Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Podujatie prekonalo slovenský rekord z roku 2019 dosiahnutý na štrúdľovom festivale v Trhovej Hradskej, ležiacej v okrese Dunajská Streda.

Autor TASR
Dunajská Streda 30. augusta (TASR) - Po niekoľkoročnej prestávke sa konal v Dunajskej Strede Štrúdľový festival, ktorý oslavuje tradičné chute, remeslo a atmosféru Žitného ostrova. Úspešný bol aj pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v ťahaní najdlhšej štrúdle. TASR to potvrdil komisár Knihy slovenských rekordov Roman Farkaš s tým, že štrúdľa dosiahla dĺžku 55,54 metra.

Podujatie prekonalo slovenský rekord z roku 2019 dosiahnutý na štrúdľovom festivale v Trhovej Hradskej, ležiacej v okrese Dunajská Streda. Štrúdľa mala vtedy 51,61 metra.

Ako v mene organizátorov festivalu uviedla Karmen Procházková, podujatie, ktoré si mnohí návštevníci pamätajú z rokov do 2019, dostalo novú energiu. „Tento rok sa organizátori spojili, aby túto krásnu tradíciu obnovili a opäť naplnili areál vôňou čerstvo pripravovanej, ručne ťahanej štrúdle,“ podčiarkla.

Jedným z hlavných lákadiel festivalu bol úspešný pokus o slovenský rekord v natiahnutí a upečení najdlhšej štrúdle na Slovensku. Tímy si zmerali sily v príprave tejto tradičnej pochúťky a návštevníci mali možnosť ochutnať ich výtvory a podporiť svojich favoritov.

Remeselný trh ponúkol výrobky lokálnych producentov, ručnú tvorbu a gastro špeciality z regiónu. Pre deti boli pripravené celodenné aktivity a tvorivé dielne. O hudobnú atmosféru sa počas dňa starali viacerí interpreti a kapely.
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