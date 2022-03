ŠTS:Riaditeľ nemocnice Marián P. poprel úplatky a zneužitie eurofondov

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začal proces s dlhoročným riaditeľom bardejovskej nemocnice Mariánom P. a ďalšími mužmi, ktorí sú obžalovaní zo zločinu prijímania úplatku, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, z trestného činu podplácania a zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev.



Na súd prišli len dvaja, medzi nimi aj Marián P., ktorý vyhlásil, že je nevinný, žiadne úplatky nebral a obžalobu považuje za nedôvodnú. Traja obžalovaní sú chorí, jeden z nich dal súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Dvoch ŠTS vylúčil na samostatné konanie.



Podľa obžaloby mali v súvislosti so zákazkami v rokoch 2005 až 2009 prijímať úplatky, a to aj vo forme stavebných prác či materiálov na ich nehnuteľnostiach. Dvom firmám mali za to zabezpečiť stavebné zákazky v nemocnici.



Za zabezpečenie zákazky pre subdodávateľa mal Marián P. prevziať od konateľa tejto firmy úplatok, pričom polovicu mal dať Jánovi P. Finančné prostriedky mali údajne použiť najmä na kúpu nehnuteľností, pozemkov, rekonštrukčné a stavebné práce predovšetkým na kúpu, rekonštrukciu a vybavenie chaty či bytu. Ďalšie úplatky od dodávateľskej firmy sa mali týkať dodávok stavebných prác, materiálov a služieb na nehnuteľnostiach obžalovaných alebo ich spriaznených osôb. Materiál a práce v rámci eurofondového projektu mali byť podľa obžaloby vyfakturované v rozpore so schváleným rozpočtom projektu a časť týchto prostriedkov mali vedome použiť na iný účel, ako bolo pôvodne určené.



Ide o 13 rokov starý prípad. Celkové škody sa majú pohybovať v hodnote vyše 621.000 eur. Takto ich vyčíslil zástupca poškodeného ministerstva, ktoré sumu požaduje v rámci nároku náhrady škody.



„Pôvodná obžaloba bola Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vrátená na doplnenie vyšetrovania a následne vlani bola podaná opätovne. Ak súd uzná obžalovaných za vinných, dolná hranica je päť rokov až 12 rokov,“ konštatoval prokurátor ÚŠP Alexander Bíró v súvislosti s dlhším časovým odstupom.



Ako vo svojej výpovedi uviedol obžalovaný Marián P., verí, že súdne konanie preukáže jeho nevinu. Podľa neho ešte v roku 2009 vykonal v bardejovskej nemocnici kontroly Najvyšší kontrolný úrad SR. Tie podľa neho potvrdili, že nedošlo k žiadnym závažným porušeniam. Všetky práce na nemocnici boli riadne zdokumentované a žiadnu z predmetných rekreačných nehnuteľností on a ani jeho rodina nikdy nevlastnili.