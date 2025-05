Exšéf SIS v poslednom slove žiadal súd o spravodlivosť

Banská Bystrica 30. mája (TASR) - Som nevinný, skutok sa nestal, nič som nespáchal. Konštatoval to v piatok vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, obžalovaný exriaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. Súd požiadal o oslobodenie spod obžaloby a v poslednom slove aj o spravodlivosť po štyroch rokoch neprávosti. Proces v korupčnej kauze Vladimíra P. je na konci, samosudca by mal vyhlásiť rozsudok 16. júna.



Vladimír P. čelí obžalobe pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.



Podľa obžaloby mal v roku 2020 prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal Kollár 40.000 eur pre vedenie SIS. Ten mal peniaze odovzdať bývalému námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, z ktorých polovicu, 20.000 eur, údajne dostal obžalovaný Vladimír P.



„Od začiatku som vypovedal, nečakal som, čo povedia svedkovia. Vo svojich vyjadreniach som konzistentný a transparentný, počas celého trestného konania,“ konštatoval obžalovaný v záverečnej reči.



„Žiadnu požiadavku na utlmenie spravodajskej činnosti okolo Kollára som neodsúhlasil. Práve naopak, ja osobne som nariadil spravodajské rozpracovanie Kollára, dal som zintenzívniť jeho sledovanie a monitorovanie ďalších osôb z jeho okolia. Javí sa mi krajne nezmyselné, aby som po stretnutí o údajnom úplatku zavolal na Kollára ‚sledovačku‘. Od neho by som neprijal ani prvú pomoc a nieto úplatok. Osobne som poskytol súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre, čo viedlo k jeho zadržaniu počas policajnej akcie Víchrica,“ zdôraznil Vladimír P.



Podľa obžalovaného svedok, kajúcnik Beňa, súdu neposkytol nespochybniteľnú a nepriestrelnú výpoveď. Nesedia dni a dátumy, kedy malo dôjsť k odovzdaniu úplatku. Kollár ho mal dať v čase, keď bol preukázateľne v zahraničí. Vladimír P. tiež argumentoval, že podľa obžaloby ho dostal skôr než vôbec došlo k jeho odovzdaniu Beňovi.



Vladimír P. tvrdí, že svedkovia, na ktorých je postavená obžaloba, klamú a vo výpovediach si odporujú. Menili ich, aby sa dostali z väzby a získali benefity.



Prokurátor Peter Kysel v prípade uznania viny navrhuje pre Vladimíra P. trest odňatia slobody v polovici trestnej sadzby trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa, čo je zhruba šesť - sedem rokov, peňažný trest 50.000 eur a zákaz činnosti vykonávania verejných funkcií.



Proces sa začal v januári a počas viacerých pojednávacích dní, keď prebiehali výsluchy svedkov a čítali sa listiny z utajovaných príloh súdneho spisu, sa konal bez prítomnosti verejnosti. Vladimír P. už vopred avizoval, že v prípade odsudzujúceho rozsudku podá odvolanie.