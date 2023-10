Kauza Dobytkár pokračovala výsluchom právnika obžalovaného finančníka

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Proces v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v súvislosti s prideľovaním agrodotácií, pokračoval vo štvrtok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) výsluchom svedka obžaloby.



Právnik Ján Gajan v prípravnom konaní usvedčoval finančníka Martina K., ktorý mal podľa obžaloby zobrať províziu okolo 200.000 eur za vybavenie dodatočného schválenia žiadosti o pridelenie agrodotácie pre istú spoločnosť.



Gajan, ktorý bol advokátom Martina K. a v tomto skutku vystupoval ako sprostredkovateľ, pred senátom ŠTS predchádzajúce tvrdenia už nezopakoval. Upravil svoju výpoveď, na niektoré udalosti si nepamätal, a preto, aby sa odstránili rozpory, musela sa čítať jeho výpoveď z prípravného konania.



Ako svedok na súde uviedol, Martina K. pozná asi desať rokov. Mali spolu korektný vzťah, rešpektovali sa. Finančník si od každého udržiaval istý odstup. Na otázku, či ho obžalovaný niekedy oslovil v súvislosti s nejakou podanou žiadosťou na PPA, odpovedal, že nie. Ak sa spolu s obžalovaným niekedy rozprávali o PPA, týkalo sa to iba fungovania agentúry a princípov jej činnosti. O konkrétnych žiadateľoch sa vraj určite nerozprávali.



Pripustil, že sa s Martinom K. stretol v motoreste v Tekovskej Breznici, kde sa údajne finančník často zdržiaval, lebo tam mal poľovný revír, ale dôvodom ich stretnutia boli čisto pracovné záležitosti a netýkalo sa PPA a kauzy Dobytkár. Rovnako pripustil, že tam mohol odovzdávať finančnú hotovosť obžalovanému, ale "nikdy to nesúviselo s PPA ani s prejednávanou vecou". Viac si už nepamätal. Práve v tomto motoreste si mal finančník prevziať údajný úplatok.



Hlavné pojednávanie sa začalo vlani 25. februára. Proces je stále pri dôkazoch prokuratúry, po ich skončení bude nasledovať ešte obhajoba.



Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí okrem Martina K. aj nitriansky podnikateľ Norbert B., exšéfovia PPA Juraj K. a Ľubomír P., podnikateľ Peter K., právnik Milan K. a Viktor M., ktorý ako jediný vinu priznal. Prokurátor podal obžalobu pôvodne na osem ľudí a päť právnických osôb. Jeden z obžalovaných Ľubomír K. v marci zomrel a z tohto dôvodu ŠTS rozhodol o zastavení trestného stíhania. Pojednávacie dni sú vytýčené až do konca roka.