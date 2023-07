Kauza Mýtnik pokračovala vypočutím znalca, obhajobe sa to nepozdávalo

Banská Bystrica 20. júla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik pokračovalo vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vypočutím znalca. Uviedol napríklad aj rozdiely v cenách informačných systémov. V prípade sú okrem iných obžalovaní aj Jozef B. so svojím synom, ktorí boli na pojednávaní prítomní.



Od začiatku mal slovo znalec z oblasti elektrotechniky Jiří Jelínek z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Podľa jeho slov trvá na znaleckom posudku, ktorý má vyše sto strán. Povedal, že v ňom hodnotil informačné systémy, ktoré boli dodávané verejnej správe a je pre ne spor. Spresnil, že jeden z nich dodali štátu za vyše 21 miliónov eur. Jelínek však vo štvrtok podotkol, že jeho hodnota môže byť približne 3,5 milióna eur.



Obhajoba však mala k poznatkom znalca počas jeho výpovede viackrát otázky. Dokazovanie sa jej nepozdávalo a pre posudok opakovane kládli otázky. Obhajca Jozefa B. staršieho Michal Mandzák TASR povedal, že preň zvažuje podať na znalca trestné oznámenie.



Jelínek objasnil, že rozdiely v cenách boli pri všetkých dodaných informačných systémov. Zdôraznil, že namiesto 53 miliónov eur, ktoré boli fakturované, mala byť faktúra na sumu vyše osem miliónov eur. Poznamenal, že na hodnotenie používal metódu, ktorá bežne nie je na trhu. "Tento deň dokazovania znalca, my ako obhajoba považujeme za vrchol absurdity," vyhlásil Jozef. B. mladší.



Prípad, v ktorom je obžalovaný Jozef B. spolu so svojím synom, pokračoval v Banskej Bystrici takmer po mesiaci. Hlavné pojednávanie musel senát ŠTS koncom júna odročiť. Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného podnikateľa Jozefa B. staršieho, ktorého pred pojednávaním hospitalizovali. Vypovedať mal aj exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. "Prišiel som vypovedať, nemohol som vypovedať," zhrnul v júni pri odchode z ŠTS. Ten stanovil nový termín jeho výpovede na piatok (21. 7.)



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb, Jozef B., jeho syn Jozef B., bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., Martin B., Milan G. a Miroslav S.