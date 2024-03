ŠTS: Korupčnú kauzu Jána S. museli odročiť, je hospitalizovaný

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok mala opäť prejednávať korupčná kauza exšéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána S. Naspäť na prvostupňový súd ju vrátil Najvyšší súd (NS) SR, ktorý zrušil vlaňajší rozsudok ŠTS. Obžalovaný sa však nedostavil, je hospitalizovaný v žilinskej nemocnici a trval na svojej prítomnosti. Hlavné pojednávanie samosudca odročil na apríl.



"Môj klient bol v stredu (20. 3.) večer hospitalizovaný v nemocnici. Jeho zdravotný stav nie je dobrý a reálne mu neumožňoval účasť na dnešnom hlavnom pojednávaní. Nešlo z našej strany o žiadnu obštrukciu," zdôraznil obhajca obžalovaného Ivan Heger.



Ján S. čelí obžalobe pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci. ŠTS ho v júni minulého roka odsúdil na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou štyroch rokov iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa obžalovanému nepodarilo preukázať, podľa súdu chýbali jednoznačné dôkazy.



NS SR však v novembri 2023 konštatoval, že ŠTS sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre jeho rozhodnutie a zároveň dospel k záverom, ktoré nie sú logicky odôvodnené, a preto kauzu vrátil späť. "Skutkové zistenia uvedené v napadnutom rozsudku sú podľa názoru NS SR neúplné a existujú pochybnosti o správnosti skutkových zistení vo výroku o vine, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať, respektíve vykonať aj ďalšie dôkazy," zdôvodnil NS SR.



Podľa obžaloby mal Ján S. na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku.



Ján S. trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Pokiaľ by sa nedostavil na hlavné pojednávanie 26. apríla, súd môže za splnenia určitých okolností a podmienok zvažovať aj prípadné väzobné trestné stíhanie.