ŠTS: Mladistvý, ktorý chcel útočiť v škole, bude stíhaný väzobne

Pezinok 19. októbra (TASR) - Obvinený mladistvý z obce Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica), ktorý mal pripravovať vraždu viacerých spolužiakov a pedagógov v základnej škole, bude stíhaný väzobne. V stredu večer o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený podal voči nemu sťažnosť. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



"Dôvodom väzby je možná obava z úteku, ovplyvňovania svedkov alebo pokračovania v trestnej činnosti. Teda úteková, kolúzna a preventívna väzba," priblížila hovorkyňa. Sudca na neverejnom zasadnutí zamietol žiadosť obvineného o nahradenie väzby mediačným a probačným úradníkom, ako aj písomným sľubom.



"Proti uzneseniu o vzatí do väzby klient podal sťažnosť, ktorú bližšie odôvodníme po doručení písomného vyhotovenia uznesenia," uviedol obhajca Pavel Piovarčí. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Obvinený A. P. podľa obhajcu prezentoval pred sudcom "určitú ľútosť nad nevhodnosťou jeho správ a konania".



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala mladistvého v piatok 14. októbra. Polícia priblížila, že čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Podľa medializovaných informácií chlapec prišiel do školy, ktorú navštevoval, so sekerou.