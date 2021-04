Miroslav L., označovaný za sériového vraha, dostal doživotie

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Miroslav L., obžalovaný z troch brutálnych vrážd, ktorého médiá označujú za sériového vraha, ide do väzenia na doživotie. Rozhodol o tom v pondelok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nie je právoplatný, Miroslav L. sa odvolal.



Prvú vraždu mal spáchať v roku 2010. Vo vzťahu k Sandre N. bol obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe, vo vzťahu k Romanovi P. a Monike B. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. V roku 2017 sa k týmto skutkom priznal, pred vyšetrovateľom ich podrobne opísal, aj motív a okolnosti ich spáchania. V roku 2019 však zmenil svoju výpoveď a stále tvrdí, že nevraždil a všetko je to vykonštruované zo strany polície. To isté Miroslav L. zopakoval aj v záverečnej reči. Poukázal na rozpory vo výpovediach svedkov. Tvrdil, že neexistujú žiadne relevantné dôkazy.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) okrem jeho priznania a výpovede očitej svedkyne existuje celá ucelená reťaz nepriamych dôkazov. Jedine on mal motív. Tiel sa zbavoval sofistikovane.



Obžalovaný žil v minulosti v Českej republike, neskôr sa s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove mal prenajatý dom. Sandra N. chcela od neho odísť, a tak vraždil. Pred zaškrtením s ňou mal pohlavný styk, následne ju rozštvrtil a spálil. Rovnaký priebeh mala aj ďalšia vražda Moniky B. o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s 1,5-ročnou dcérkou Ninou. Medzi obeťami bol aj Roman P. Svedkyňa videla, ako ho uškrtil šnúrkou od teplákov. Všetky obete likvidoval spálením.



Podľa výpovedí znalcov v procese vyplynulo, že obetí, ktoré mohol obžalovaný zavraždiť, je ešte viac a nasvedčuje tomu i výpoveď svedka, väzňa zo susednej cely, ktorému sa mal Miroslav L. zdôveriť, že zabil viacerých ľudí okrem obetí, za ktoré bol odsúdený.