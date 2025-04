ŠTS oslobodil spod obžaloby exsudcu Pavla P.

Pezinok 17. apríla (TASR) - Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku oslobodila spod obžaloby bývalého sudcu Pavla P., stíhaného pre trestný čin nepriamej korupcie. Nebolo podľa nej dokázané, že prišlo k spáchaniu skutku. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Prokurátor podal proti štvrtkovému rozsudku odvolanie, o ktorom rozhodne Najvyšší súd SR.



Podľa samosudkyne je rozhodujúce, že bola súdom spochybnená vierohodnosť výpovede svedka Františka Tótha, prezývaného Veľký Fero. „A to do miery, že vyvolávala vážne pochybnosti z hľadiska tých skutočností, ktoré o konaní obžalovaného svedok Tóth uvádzal,“ podotkla.



Pavol P. si mal podľa obžaloby ešte ako sudca Krajského súdu v Žiline v roku 2015 nechať sľúbiť úplatok za ovplyvnenie rozhodnutia iného sudcu. Napokon sa však podľa prokuratúry v prípade neangažoval. Pavol P. na začiatku súdneho procesu zdôraznil svoju nevinu.



Exsudcu už v minulosti právoplatne odsúdili v inej veci na základe dohody o vine a treste za prijímanie úplatku na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Dostal aj peňažný trest vo výške 150.000 eur. Vinu vtedy priznal a svoje konanie oľutoval. Neskôr však prišiel s tvrdením, že túto dohodu urobil pod nátlakom, je falošná a on je nevinný.