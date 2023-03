ŠTS: Pojednávanie s hudobníkom Jaroslavom P. zrušili

Banská Bystrica 27. marca (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nebude v utorok (28. 3.) pokračovať v pojednávaní kauzy hudobníka Jaroslava P., obžalovaného zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov. Ako pre TASR v pondelok uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, súd termín zrušil na základe žiadosti obžalovaného. Nový termín určil na 2. mája.



Jaroslava P. na februárovom pojednávaní zastupoval obhajca Adam P., ktorého v nedeľu (26. 3.) zobral sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava V do väzby. Advokát je obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého, ktorého zavraždili v roku 2005 v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Právnik vinu popiera. Ako pre TASR potvrdili z mediálneho odboru Slovenskej advokátskej komory, jeho vzatie do väzby má za následok pozastavenie výkonu advokácie.



Obžalovaného Jaroslava P. ŠTS pôvodne odsúdil za extrémizmus na úhrnný štvorročný trest odňatia slobody. Najvyšší súd SR však rozsudok zrušil a vrátil kauzu späť na ŠTS. Ako vo februári pre médiá konštatoval obhajca Adam P., jeho klienta súd odsúdil za extrémistickú skupinu, ktorá neexistovala, a za výrobu materiálov, ktoré extrémistickými nie sú. Opätovne žiadal oslobodenie Jaroslava P. spod obžaloby a prišiel aj s ďalšími návrhmi na doplnenie dokazovania.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu spolu na štyri fyzické a jednu právnickú osobu. V roku 2017 sa mali spolčiť s cieľom zabezpečenia výroby, ako i rozširovania extrémistických materiálov prostredníctvom internetu na sociálnej sieti. Výrobu a potlač rôzneho oblečenia s tematikou pravicového extrémizmu mali zabezpečovať dve osoby. Ďalšia mala prostredníctvom sociálnej siete ponúkať s cieľom predaja a distribúcie oblečenie osobám, a to vrátane ďalších predmetov, najmä CD nosičov a príveskov s extrémistickým obsahom, ktoré poštou odosielala štvrtá osoba.