ŠTS: Prehrávaním nahrávok pokračoval proces s exšéfom kontrarozviedky

Banská Bystrica 13. septembra (TASR) – Prehrávaním zvukových nahrávok pokračovalo v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie s obžalovaným exšéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomírom A. Tvrdí, že je nevinný, nič nespáchal a skutky sa nestali.



Ľubomír A. čelí obžalobe z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu vydierania, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu podplácania. Obvinili ho v rámci policajnej akcie Babylon.



Podľa Ľubomíra A. bolo celé prípravné konanie scestné, nekorektné a plné závažných pochybení. Senátu ŠTS predložil okolo 60 nahrávok, ktoré si údajne robil pre vlastnú potrebu, aj ich prepisy. Orgánom činným v trestnom konaní ich vraj nemohol predložiť, pretože ho vzali do kolúznej väzby. Nahrávky majú dokazovať, že svedok, bývalý riaditeľ kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, pri výsluchu pred senátom ŠTS klamal a rovnako v prípravnom konaní. Pravdu údajne nehovoril ani poškodený Pavol Konkoľ. Obhajoba žiadala súd, aby nahrávky prehral a v súvislosti s nimi dopočul oboch svedkov.



"Po konfrontácii s Makóom, ktorý klamal pod prísahou, som si uvedomil, že nie je možné vyjadriť svoju pravdu pred súdom inak, než predložiť nahrávky. Obaja klamú, nemám inú možnosť. Inak by som to nikdy neurobil," konštatoval obžalovaný.



Podľa obžaloby mal Ľubomír A. spolu s dvomi mužmi vydierať majiteľa spoločnosti Podtatranská hydina Pavla Konkoľa. Ten bol obvinený v inej daňovej trestnej činnosti. Od podnikateľa žiadali úplatky výmenou za to, že polícia nebude vyšetrovať podozrenia v jeho firmách. Poškodená strana si v rámci konania uplatňuje náhradu škody voči obžalovaným vo výške 1.750.000 eur.