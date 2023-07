Rozsudok v procese s exšéfom policajných odposluchov padne v pondelok

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Rozsudok v procese s bývalým riaditeľom úradu zvláštnych policajných činností Jozefom R., ktorý je obžalovaný za spoluprácu so zločineckou skupinou sýkorovcov, súd vyhlásili v pondelok 24. júla popoludní. Po odznení záverečných rečí to v utorok avizoval samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica.



Hlavné pojednávanie v utorok na ŠTS pokračovalo v neprítomnosti Jozefa R., ktorý pre zdravotné problémy súvisiace s aktuálnym počasím požiadal súd o konanie v jeho neprítomnosti. Záverečnú reč najskôr predniesol obhajca obžalovaného Ľudovít Štanglovič, podľa ktorého proces s exšéfom policajných odposluchov nespĺňal podmienky spravodlivého procesu.



V 36-stranovej záverečnej reči, ktorú prečítal obhajca, označil Jozef R. obžalobu za vykonštruovanú na základe výpovedí kajúcnikov. Ako uviedol, s členmi podsvetia sa v minulosti stretával ešte počas svojho pôsobenia na pozícii operatívca, nikdy však na skupine sýkorovcov nepracoval a nemal jej aké informácie z policajného prostredia vynášať. Súd v záverečnej reči požiadal o oslobodenie spod obžaloby.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre obžalovaného navrhuje trest odňatia slobody na 10,5 roka, aj prepadnutie majetku a zákaz činnosti vo verejnej funkcii. Jozef R., známy pod prezývkou Dodo, čelí obžalobe za činnosť pre zločineckú skupinu sýkorovcov, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a dva skutky zločinu prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári.



Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020. V prípade uznania viny mu hrozí v rámci úhrnného trestu väzenie až na 16 rokov.