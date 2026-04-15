ŠTS sa má opäť zaoberať korupčnou kauzou Syseľ
Autor TASR
Pezinok 15. apríla (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa má po viac ako mesačnej pauze opäť zaoberať korupčnou kauzou mediálne známou ako Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch. Obžalobe z korupčnej trestnej činnosti čelia podnikateľ Marián S., bývalý sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslav N. a exposlanec parlamentu Alexej I. Najbližší termín pojednávania je naplánovaný na 21. apríla. Predniesť sa majú záverečné reči. Nie je vylúčené ani vyhlásenie rozsudku.
Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur.
Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Podnikateľ čelí aj obžalobe za to, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.
Najvyšší súd SR vrátil vlani v auguste prípad späť na ŠTS s konštatovaním, že pôvodný rozsudok bol nesprávny a mal chyby najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, lebo sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
