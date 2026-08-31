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Súd ukončil dokazovanie v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi
Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
Autor TASR
Pezinok 31. augusta (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku ukončil v pondelok po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. dokazovanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré je naplánované na 29. septembra, majú procesné strany predniesť záverečné reči.
Na súde prehrávali aj elektronickú komunikáciu obžalovaného s kamarátmi a oboznamovali posudok pre Samuela S. z výkonu väzby. Predseda senátu Milan Cisarik zároveň informoval, že trom poškodeným bola vyplatená náhrada škody, každému po 20.400 eur.
„Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť,“ komentoval výpoveď Samuela S. advokát Ľuboš Dobrovič. Zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. „Z nášho pohľadu vykonaným dokazovaním zatiaľ nebolo preukázané to, čo tvrdí obžaloba,“ doplnil Dobrovič.
Prokurátor Michal Šoltýs konštatoval, že obžalovaný v pondelok neodpovedal na všetky otázky. „To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým vlastne chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja, samozrejme, rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči,“ povedal Šoltýs. Komentoval aj zvukové nahrávky, ktoré prehrávali na pondelkovom pojednávaní. Prokurátor ich považuje za relevantné. „Samozrejme, nejde o jediný osamotený dôkaz, ide o množinu dôkazov, ktoré sa z môjho uhla pohľadu vzájomne dopĺňajú,“ dodal Šoltýs.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
Na súde prehrávali aj elektronickú komunikáciu obžalovaného s kamarátmi a oboznamovali posudok pre Samuela S. z výkonu väzby. Predseda senátu Milan Cisarik zároveň informoval, že trom poškodeným bola vyplatená náhrada škody, každému po 20.400 eur.
„Obžalovaný konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť,“ komentoval výpoveď Samuela S. advokát Ľuboš Dobrovič. Zopakoval, že nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. „Z nášho pohľadu vykonaným dokazovaním zatiaľ nebolo preukázané to, čo tvrdí obžaloba,“ doplnil Dobrovič.
Prokurátor Michal Šoltýs konštatoval, že obžalovaný v pondelok neodpovedal na všetky otázky. „To, v akom rozsahu tú výpoveď učinil a čo tým vlastne chcel povedať, alebo ten spôsob vedenia obhajoby, ktorý zvolil, ja, samozrejme, rešpektujem, je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči,“ povedal Šoltýs. Komentoval aj zvukové nahrávky, ktoré prehrávali na pondelkovom pojednávaní. Prokurátor ich považuje za relevantné. „Samozrejme, nejde o jediný osamotený dôkaz, ide o množinu dôkazov, ktoré sa z môjho uhla pohľadu vzájomne dopĺňajú,“ dodal Šoltýs.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.