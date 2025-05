Svedok F. Imrecze nevypovedal v kauze Mýtnik

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Výsluchom svedka, bývalého prezidenta finančnej správy (FS) Františka Imreczeho, mal v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračovať proces s podnikateľom Michalom S. obžalovaným v kauze Mýtnik. Exprezident FS síce na súd prišiel, ale využil svoje ústavné právo a vypovedať odmietol, keďže by si mohol privodiť nebezpečenstvo trestného stíhania. Čítala sa preto jeho výpoveď z predchádzajúcich výsluchov. Na súd prišiel v pondelok vypovedať aj niekdajší vysoký funkcionár FS Daniel Čech.



Kauza Mýtnik sa týka predražených IT tendrov na FS, z ktorých mala profitovať práve firma Michala S. Allexis. Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn Jozef B. Michal S. bol pôvodne obvinený spolu s nimi, ale začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Vylúčili ho na samostatné konanie, rovnako ako aj ďalšieho kľúčového svedka v tejto kauze Imreczeho. Jeho konanie je už právoplatne ukončené. ŠTS ho trestným rozkazom z januára tohto roka uznal za vinného, ale trest mu neuložil.



„Nerátal som s tým, že odmietne vypovedať, keďže má už svoj ‚problém‘ v kauze Mýtnik vyriešený. Očakával som, že bude hovoriť pravdu, hovoriť o tom, ako to presne bolo a bude možnosť klásť mu otázky. Mal som ich pripravených viac ako 300 a hlavne z toho pohľadu, že on bol verejný obstarávateľ, on sa rozhodoval, akým spôsobom sa informačné systémy spoločnosti Allexis obstarajú. Nebol pripravený na to odpovedať. Je trošku komické, že ja ako dodávateľ mám obraňovať spôsob obstarania samotného verejného obstarávateľa. To dodávateľ nikdy nemôže robiť. Reaguje iba na trhové príležitosti, ktoré môže realizovať,“ konštatoval Michal S.



Ako tiež zdôraznil, on sám nikomu peniaze neponúkal. Imrecze vraj prišiel za ním a žiadal peniaze pre niekoho alebo si ich od neho pýtal niekto iný. Pre OČTK bol vraj 4,5 roka veľmi dôveryhodným svedkom.



Michal S., ktorý dnes stojí pred súdom v pozícii obžalovaného, čelí obžalobe z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Tvrdí, že je nevinný a v kauze Mýtnik stíhaný absolútne nedôvodne. Nikdy sa vraj žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil a spoločnosť Allexis dodávala informačné systémy pre FS za reálne ceny. Podľa neho tieto systémy zarobili štátu viac ako sedem miliárd eur, sú funkčné a FS ich dodnes používa.



„Ide o účelové trestné stíhanie. Môj klient žiaden z trestných činov, ktoré sa mu kladú za vinu, nespáchal. Ide o politicky motivované trestné stíhanie spôsobené tým, že môj klient podnikal spolu s Jozefom B.,“ zdôraznil obhajca obžalovaného Michal Bouška.



ŠTS Michala S. pôvodne v tejto veci odsúdil trestným rozkazom na peňažný trest 900.000 eur, voči nemu však podal odpor, a preto súd nariadil hlavné pojednávanie. Hrozí mu tri až desať rokov väzenia.