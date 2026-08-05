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ŠTS uznal Mariana K. v kauze Donovaly a Báč za vinného
Rozsudok nie je právoplatný.
Autor TASR
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Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, uznal v stredu v kauze Donovaly a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti, Mariana K. za vinného. Trest mu však neuložil, keďže si aktuálne odpykáva právoplatný 19-ročný trest odňatia slobody a ten senát ŠTS považuje za dostatočný. Spoluobžalovaných Petra P. a Janu Š. odsúdil na podmienečné tresty i peňažné. Rozsudok nie je právoplatný.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.