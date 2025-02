V korupčnej kauze Vladimíra P. vypovedá B. Beňa, verejnosť vylúčili

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vo štvrtok pokračuje proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Na programe je výsluch svedka, bývalého námestníka SIS Borisa Beňu, samosudca ŠTS verejnosť z pojednávania vylúčil.



Obhajoba už v úvode štvrtkového pojednávania podotkla, že svedok by mal vypovedať bez prítomnosti verejnosti, pretože bude hovoriť o utajovaných skutočnostiach. "Nepovažujem za potrebné realizovať výsluch svedka bez prítomnosti verejnosti pokiaľ má vypovedať len ku skutku, ktorý je predmetom obžaloby, teda pokiaľ nebude vypovedať o zvlášť špecifických postupoch SIS a podobne," argumentoval prokurátor.



Bývalý námestník SIS na otázku sudcu, či vie počas výsluchu oddeliť utajované skutočnosti od neutajovaných uviedol, že prakticky celá jeho výpoveď sa bude týkať utajovaných informácií. Samosudca ŠTS preto rozhodol, že výsluch bude realizovaný za zatvorenými dverami, bez prítomnosti médií. "Považujem za správne, aby svedkovi nebolo bránené vypovedať naozaj spontánne, k čomu by mohol byť vedený, ak by bola prítomná verejnosť," vysvetlil sudca.



Vladimír P. čelí obžalobe pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Bývalý riaditeľ SIS mal v roku 2020 prijať úplatok 20.000 eur od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára, ktorý si tak chcel zabezpečiť, aby sa o neho prestala SIS zaujímať. Kollár sa ku skutku priznal a súd mu schválil dohodu o vine a treste. Úplatok mal prevziať bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Peniaze mal údajne odovzdať niekdajšiemu námestníkovi SIS Borisovi Beňovi, ktorý mal dať polovicu obžalovanému Vladimírovi P.



Proces v korupčnej kauze s bývalým riaditeľom SIS sa na ŠTS začal v januári tohto roka. Vladimír P. obžalobu odmieta a tvrdí, že je nedôvodná a skutok vymyslený. Bez prítomnosti verejnosti sa pojednávalo aj v úvode procesu, keď bývalý šéf tajnej služby vypovedal o veciach, ktoré boli predmetom utajovanej skutočnosti, respektíve služobného tajomstva. V kauze už vypovedal aj konkurzný právnik Zoroslav Kollár, plánované sú tiež výsluchy exšéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa či príslušníkov SIS.