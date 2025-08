V procese s Jurajom C. vypovedal aj policajt, ktorý ho pomáhal spútať

Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v procese s atentátnikom vypovedal v utorok okrem ochrankárov aj policajt, ktorý tesne po streľbe na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vlani 15. mája v Handlovej pomáhal zneškodniť a spútať Juraja C.



Ako svedok vypovedal, keď premiér zamieril do davu, aby si so svojimi sympatizantmi podal ruky, zazneli výstrely. Po prvom alebo druhom si všimol, že na útočníka skočil ochrankár, aby mu zabránil v streľbe. Napriek tomu, že mu stiahol ruku smerom k zemi, počul ešte ďalšie rany. Všetko sa zbehlo rýchlo, rovnako ako ochrankár aj on vytiahol putá. Strelcovi, ktorý vyvíjal silu, držal ruku, čo si však ochrankár nevšimol a omylom aj jemu založil putá.



Podľa policajta Juraj C. držal zbraň na úrovni hrude, strely smerovali do trupu poškodeného. Vzdialenosť hlavne zbrane od tela premiéra odhadol asi na meter a pol. Všimol si jeho zakrvavené sako aj ruky, ktoré boli od krvi, lebo si chytal brucho. Po skutku bolo z davu počuť vulgárne výrazy na obžalovaného. Policajt sa snažil udržať verejný poriadok a dostať ľudí z miesta činu.



Obžalovaný v reakcii zdôraznil, že nekládol aktívny odpor, ale mal obavy, aby mu nevykĺbili rameno a nedošlo k zraneniu lakťa a zápästia.



Na návrh prokurátorky sa súd v závere hlavného pojednávania oboznamoval s poznámkami Juraja C. zaistených z jeho počítača. Mal vyhľadávať informácie o protivládnych protestoch, na ktorých sa aj zúčastňoval alebo o premiérovi, čo on poprel. Na záver to okomentoval slovami, že „mal záujem o verejný život“.



Dôchodca Juraj C. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa slov obhajcu Namira Alyasryho obžalovaný nepripúšťa. Pred senátom ŠTS v júli zdôraznil, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.



Juraja C. k skutku viedol hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu a aj v utorok. „Chcem zdôrazniť to, že som nemal v úmysle Roberta Fica usmrtiť, ale zastaviť ho. Následkom mojich výstrelov neboli poškodené ani srdce, ani pľúca, ani mozog,“ reagoval Juraj C.



Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Ako obžalovaný tvrdí, zámerne strieľal smerom dolu, nechcel ho vraj usmrtiť.



Proces s Jurajom C. bude pokračovať v septembri.