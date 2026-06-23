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ŠTS: Výsluch svedka P. Tótha v kauze Kuciak bude pokračovať v stredu
Svedok absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie.
Autor TASR
Pezinok 23. júna (TASR) - Výsluch svedka Petra Tótha v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov bude pokračovať aj na stredajšom (24. 6.) hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Počas pondelka (22. 6.) a utorka absolvoval spontánnu výpoveď, odpovedal na otázky prokurátorov, obhajoby, obžalovaného Mariana K. a splnomocnencov poškodených. Prehrávala sa aj telefonická komunikácia Tótha s obžalovaným.
Marian K. sa na utorňajšom hlavnom pojednávaní svedka pýtal, či dopísal vetu do jedného z tzv. motákov, ktoré mu posielal z väzby. Tóth akékoľvek zásahy odmietol a v odpovedi na ďalšiu otázku deklaroval ochotu vydať písmo na grafologický rozbor, ak ho na to súd vyzve. Ďalej ozrejmil, že pred odchodom zo SIS zastával funkciu šéfa jej kontrarozviedky.
Zástupkyňa poškodených Mária Frajkor Tomová sa zaujímala o obsah tých motákov, ktoré svedok už skôr skartoval. Tóth reagoval, že išlo predovšetkým o organizačné veci. Na otázku, či má obavu o svoj život, odpovedal, že aktuálne nie. „Do budúcnosti človek nemôže nič vylúčiť,“ dodal.
Zástupca poškodených Roman Kvasnica sa pýtal na to, či pozná osobu s menom René Vanek. Tóth mal informácie, že táto osoba mohla nahradiť Petra Šufliarskeho vo vedení Generálnej prokuratúry SR. Svedok naznačil, že Alena Zs. mohla mať na Vaneka kompromitujúce materiály. O tom, že nebude povolená registrácia strany Cieľ, sa svedok podľa vlastných slov dozvedel sprostredkovane o zopár dní skôr, ako bolo rozhodnutie doručené. Presný dátum si nepamätá, zafixovaný má však začiatok roka 2018.
Zablokovanie názvu strany Cieľ sa malo podľa neho uskutočniť oznámením o zbieraní ďalších podpisov. Obžalovaný chcel podľa svedka získať čas na prípadnú kúpu inej strany, ktorá by sa premenovala na Cieľ. „Nepamätám si na uskutočnenie ďalšej podpisovej akcie. Ak by sa uskutočnila, určite by som z nej vydal podpisové hárky,“ doplnil Tóth.
Svedok absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. V stredu mu bude klásť otázky senát. Plánované je aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho svedeckej výpovedi.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Marian K. sa na utorňajšom hlavnom pojednávaní svedka pýtal, či dopísal vetu do jedného z tzv. motákov, ktoré mu posielal z väzby. Tóth akékoľvek zásahy odmietol a v odpovedi na ďalšiu otázku deklaroval ochotu vydať písmo na grafologický rozbor, ak ho na to súd vyzve. Ďalej ozrejmil, že pred odchodom zo SIS zastával funkciu šéfa jej kontrarozviedky.
Zástupkyňa poškodených Mária Frajkor Tomová sa zaujímala o obsah tých motákov, ktoré svedok už skôr skartoval. Tóth reagoval, že išlo predovšetkým o organizačné veci. Na otázku, či má obavu o svoj život, odpovedal, že aktuálne nie. „Do budúcnosti človek nemôže nič vylúčiť,“ dodal.
Zástupca poškodených Roman Kvasnica sa pýtal na to, či pozná osobu s menom René Vanek. Tóth mal informácie, že táto osoba mohla nahradiť Petra Šufliarskeho vo vedení Generálnej prokuratúry SR. Svedok naznačil, že Alena Zs. mohla mať na Vaneka kompromitujúce materiály. O tom, že nebude povolená registrácia strany Cieľ, sa svedok podľa vlastných slov dozvedel sprostredkovane o zopár dní skôr, ako bolo rozhodnutie doručené. Presný dátum si nepamätá, zafixovaný má však začiatok roka 2018.
Zablokovanie názvu strany Cieľ sa malo podľa neho uskutočniť oznámením o zbieraní ďalších podpisov. Obžalovaný chcel podľa svedka získať čas na prípadnú kúpu inej strany, ktorá by sa premenovala na Cieľ. „Nepamätám si na uskutočnenie ďalšej podpisovej akcie. Ak by sa uskutočnila, určite by som z nej vydal podpisové hárky,“ doplnil Tóth.
Svedok absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. V stredu mu bude klásť otázky senát. Plánované je aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho svedeckej výpovedi.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.