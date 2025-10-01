< sekcia Regióny
Za prechovávanie extrémistického materiálu dostal Matej peňažný trest
Obžalovaný hneď v úvode pojednávania urobil vyhlásenie o vine, ktorú súd prijal, a tak sa vykonávalo dokazovanie len v súvislosti s výškou trestu.
Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Na peňažný trest 3000 eur odsúdil v stredu samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, Mateja B. obžalovaného za prečin prechovávania extrémistického materiálu. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný sa vzdal práva na podanie odvolania ešte v súdnej sieni, prokurátor si ponechal lehotu.
Obžalovaný hneď v úvode pojednávania urobil vyhlásenie o vine, ktorú súd prijal, a tak sa vykonávalo dokazovanie len v súvislosti s výškou trestu. Prokurátor mu v záverečnej reči navrhoval trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok alebo peňažný trest minimálne vo výške 3000 eur. Zdôvodnil to priznaním viny obžalovaného a prejavenou ľútosťou. Obhajoba označila uvedený finančný trest za postačujúci.
„V prípade môjho klienta išlo o konanie, ktoré si viac-menej neuvedomoval. Išlo o 15 až 20 rokov staré veci, on si vinu uznal, nechcel sa škriepiť a je mu jasné, že nejaká sankcia musela prísť. Súd mu uložil trest výchovného charakteru, ktorý je podľa mňa aj v záujme klienta, aj v záujme spoločnosti,“ reagoval pre TASR obhajca Peter Schmidl.
Matejovi B. našli extrémistický materiál pri domovej prehliadke v roku 2023. „Domová prehliadka bola nariadená v súvislosti s inou, pomerne známou medializovanou vecou, vraždou študenta a pritom sa narazilo na ‚vetešníctvo‘ u môjho klienta,“ dodal Schmidl.
Policajti vtedy vykonávali domové prehliadky v súvislosti s vyšetrovaním vraždy študenta Daniela Tupého, ktorého na smrť dobodali v roku 2005 v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Obžalovaný bol v skupine ôsmich podozrivých osôb, ktoré sa pohybovali na extrémistickej scéne v Bratislave a zadržala ich Národná kriminálna agentúra.
Ako v stredu na súde zdôraznil Matej B., zaistené materiály sú staré, ani nevedel, že ich ešte niekde v byte má. Prekáža mu spájanie jeho osoby s neonacistami, keďže ide o dávnu minulosť. Vraj aj tetovania, ktoré má na tele, sa snaží mazať alebo prekrývať inými bez extrémistického významu. Zdôraznil, že dnes je členom motorkárskeho klubu, kde zdieľajú úplne iné hodnoty. Skutok ho mrzí.
